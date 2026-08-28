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Resumen

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Pete Hegseth, jefe del Pentágono, calificó a la empresa como un "riesgo para la cadena de suministro" de la seguridad nacional, algo usualmente restringido a empresas extranjeras. (Foto de Andrew Harnik/Getty Images/AFP)
Pete Hegseth, jefe del Pentágono, calificó a la empresa como un "riesgo para la cadena de suministro" de la seguridad nacional, algo usualmente restringido a empresas extranjeras. (Foto de Andrew Harnik/Getty Images/AFP)
/ ANDREW HARNIK
Por Agencia AFP

Una jueza federal de Estados Unidos declaró el jueves ilegales las sanciones impuestas en febrero por el gobierno de Donald Trump a Anthropic, por considerarlas una represalia a las críticas que la empresa de inteligencia artificial (IA) había formulado contra el Pentágono.

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