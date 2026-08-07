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Resumen

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Snapdragon 8 Elite Gen 5.
Snapdragon 8 Elite Gen 5.
/ QUALCOMM
Por Agencia Europa Press

Qualcomm tiene previsto aumentar los precios de sus procesadores a partir del 1 de septiembre, lo que afectará principalmente a los chips para ‘smartphones’, como parte de una estrategia para ampliar sus márgenes de cara al futuro.

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