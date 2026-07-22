¿Los plegables dejaron de ser un experimento? Recuerdo cuando comenzaron a aparecer los primeros modelos, hace algunos años, y había muchas fallas relacionadas, en especial, a la durabilidad de la pantalla y su bisagra. Esto ya parece estar superado. Cada vez hay más firmas innovando en este tipo de teléfono y uno de ellos es Motorola, que cuenta con el Motorola razr 70 Ultra.

Este dispositivo viene a ser el buque insignia de la serie razr, integrado por el razr 70 y el razr 70 Plus, diferentes al razr Fold que pertenece a los plegables que se abre y cierra como si fuera un libro.

En esta oportunidad se ha probado el Motorola razr 70 Ultra, un dispositivo que combina elegancia, versatilidad y potencia. Lo primero es revisar sus especificaciones.

Especificaciones Dimensiones Abierto: 17.14 x 7.39 x 0.72

Cerrado: 8.81 x 7.39 x 1.56

Peso: 199 g Pantalla 7″ y 4″

LTPO (main) POLED LTPO (CLI)

1,5K, FHD Procesador Snapdragon 8 Elite RAM 16 GB Almacenamiento 1 TB Sistema operativo Android 16 Cámara frontal 50MP Cámara trasera Cámara principal 50MP

Cámara gran angular 50MP Batería 5000 mAh Colores Azul y Marrón

En esta oportunidad se probó el modelo de color marrón, y, lo primero que llamó la atención fue la inspiración en la madera que tiene una de las tapas externas. Incluso la textura parece de madera, lo que le da elegancia al teléfono.

La parte superior del equipo, en cambio, funciona también como pantalla cuando el dispositivo está cerrado. Es de color negro y, a diferencia de la parte inferior, es bastante plano y liso.

Respecto a otro tipo de equipos, el Motorola razr 70 Ultra es mucho más grande. / Daniel Bedoya Ramos

La mitad inferior de la parte posterior del teléfono tiene un diseño de madera. / Daniel Bedoya Ramos

En la parte superior también se encuentran las cámaras y el flash del dispositivo.

A diferencia de otros equipos de Motorola, el razr 70 Ultra tiene solo dos cámaras formadas en línea junto al flash, casi al borde de la parte superior. Vale decir que si bien los bordes son curvos, también se caracterizan por ser metálicos, que le da cierta dureza al dispositivo.

Y un detalle adicional, que no pasa desapercibido, es el tamaño del Motorola razr 70 Ultra. Cerrado es mucho más pequeño, pero cuando se extiende, el equipo es visiblemente más alto frente a otros dispositivos, incluso de la misma marca.

La bisagra del Motorola razr 70 Ultra es muy particular y la marca es mínima. / Daniel Bedoya Ramos

Así luce doblado el Motorola razr 70 Ultra. / Daniel Bedoya Ramos

Cuando está cerrado el equipo cambia, se vuelve más compacto y más pesado. Aun así, es muy fácil de llevar en la mano, incluso en el bolsillo. Es así cuando la pantalla externa se activa, permitiendo acceder a todas las funciones y aplicaciones.

Lo interesante en este caso es la bisagra. Cuando está extendido, el borde sobresale ligeramente por el medio, como si fuera un arco. Esto permite darle fluidez a la bisagra al cerrar y abrir. Además, reduce bastante esa línea iluminada que se solía formar al centro de la pantalla interna, cuando el teléfono plegable era una experimentación.

Equilibrio en las cámaras

El Motorola razr 70 Ultra no es pretencioso. El equilibrio es la palabra ideal para definir sus cámaras, pero un equilibrio bien pensado, con lo suficiente para tener buenas imágenes. Todas las cámaras tienen 50 megapixeles.

Hablamos de tres cámaras: dos externas y una frontal.

Y lo bueno de tener la misma resolución es que puedes usarlas para tus grabaciones sin perder calidad, al menos en el papel. Las dos cámaras externas pueden grabar videos FHD y 4K en 30 fps y 60fps, alcanzando un máximo de 8K a 30fps, mientras que la cámara frontal llega a 4K, con 30 fps y 60fps.

El Motorola razr 70 Ultra tiene solo dos cámaras en la parte posterior. / Daniel Bedoya Ramos

La mitad superior de la parte posterior del teléfono es otra pantalla que permite tomar selfies. / Daniel Bedoya Ramos

El manejo de las cámaras externas es muy fácil cuando está el dispositivo cerrado. Los botones de volumen sirven para tomar las fotografías sin necesidad de tocar la pantalla.

Y si quieres grabar videos, el Motorola razr 70 Ultra es muy versátil gracias a la bisagra. Permite colocar el teléfono en diferentes posiciones, hasta tener un ángulo recto.

Versatilidad para crear

Los resultados son muy favorables. Por un lado tenemos el procesador Snapdragon 8 Elite, uno de los procesadores más avanzados que garantiza un trabajo rápido, ya sea para crear contenido o para el gaming. Esto se complementa con sus 16 GB de RAM y su almacenamiento de 1TB.

Toda esta capacidad, por un lado, se entiende por la implementación de la inteligencia artificial (IA) gracias a que cuenta con su aplicación MotoAI, que es tanto un asistente personal como una herramienta para crear contenido: puedes crear avatares, convertir texto en imagen, diseñar pegatinas, entre otras actividades.

Además de eso, se cuenta con las ya conocidas funciones de edición de imagen, para recortar, ampliar y borrar objetos o personas.

Pero si en algo destaca el Motorola rzar 70 Ultra es en su capacidad para crear contenido. Ya vimos el equilibrio en sus cámaras, la potencia en el procesador, pero lo más interesante está en las diferentes opciones para grabar videos.

Primero, cuando el dispositivo está doblado, formando un ángulo de 90 grados, se puede usar como si fuera una filmadora: con una mano se puede tomar el equipo mientras que la otra mitad sirve de pantalla para ver lo que se está grabando. Incluso puedes hacer zoom solo balanceando el equipo.

El dispositivo es muy versátil en su modo de uso. / Daniel Bedoya Ramos

Otra de las posibilidades está en el uso de la cámara frontal. Del mismo modo anterior, en una posición de 90 grados, se puede colocar el dispositivo sobre una superficie plana, como una mesa, y continuar con las grabaciones.

En conclusión, tienes muchas alternativas para sacarle el jugo a este equipo, cada una más creativa que otra. No se trata solo de un diseño peculiar, por el contrario, es bastante práctico.

A continuación algunos resultados del Motorola razr 70 Ultra.

La foto izquierda muestra la cámara gran angular de 0.5X y la otra imagen es de 1X. / Daniel Bedoya Ramos

Permiten un zoom de 2X y un el zoom digital alcanza los 30X, aunque ya muestra dificultades en la interpretación. / Daniel Bedoya Ramos

Las cámaras frontales reflejan poca saturación, una imagen con colores que se acercan a lo que se ve. / Daniel Bedoya Ramos

El Motorola razr 70 Ultra tiene una opción vivido (izq) que le da dramatismo a la imagen. Además de eso, incluye una función que entrena la IA para crear tu estilo. / Daniel Bedoya Ramos

Selfie con la cámara frontal de 50 MP. / Daniel Bedoya Ramos