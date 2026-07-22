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Resumen

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¿Los plegables dejaron de ser un experimento? Recuerdo cuando comenzaron a aparecer los primeros modelos, hace algunos años, y había muchas fallas relacionadas, en especial, a la durabilidad de la pantalla y su bisagra. Esto ya parece estar superado. Cada vez hay más firmas innovando en este tipo de teléfono y uno de ellos es Motorola, que cuenta con el Motorola razr 70 Ultra.

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