Según las proyecciones, el cohete se estrellará cerca de los cráteres Einstein y Bell, donde levantará una nube de polvo y fragmentos que podría elevarse hasta unos 100 kilómetros sobre la superficie lunar. (Foto: NASA / AFP)
Según las proyecciones, el cohete se estrellará cerca de los cráteres Einstein y Bell, donde levantará una nube de polvo y fragmentos que podría elevarse hasta unos 100 kilómetros sobre la superficie lunar. (Foto: NASA / AFP)
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Por Redacción EC

Este 5 de agosto la Luna sufrirá de un impacto de alto intensidad por un objeto volador sí identificado, cuando la etapa superior de un cohete Falcon 9 de SpaceX impacte con nuestro único satélite natural en un evento que ha despertado el interés de la comunidad científica internacional.

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