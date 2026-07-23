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Representación artística que muestra el sistema alrededor de la estrella CD-35 2722, con el objeto recientemente descubierto similar a una luna en el centro. (Foto: EFE/ESO/M. Kornmesser)
Representación artística que muestra el sistema alrededor de la estrella CD-35 2722, con el objeto recientemente descubierto similar a una luna en el centro. (Foto: EFE/ESO/M. Kornmesser)
/ M. Kornmesser
Por Agencia EFE

Los científicos han descubierto 6.000 exoplanetas fuera del sistema solar, pero nunca habían identificado un exosatélite. Hasta hoy. La revista Nature describe este miércoles el primero: un hallazgo sin precedentes liderado por investigadores chilenos y hecho con las observaciones del telescopio extremadamente grande del Observatorio Europeo Austral (ESO).

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