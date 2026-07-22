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Resumen

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Etiqueta de música generada con IA en Deezer.
Etiqueta de música generada con IA en Deezer.
/ DEEZER
Por Agencia Europa Press

Las pistas de audio generadas con inteligencia artificial (IA) suponen ya más del 50 por ciento de las nuevas subidas a diario a Deezer, una cifra que no ha hecho más aumentar en el último año y que ha llevado a la plataforma a introducir nuevas herramientas para eliminar aquellas que solo buscan generar reproducciones fraudulentas.

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