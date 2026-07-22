Las pistas de audio generadas con inteligencia artificial (IA) suponen ya más del 50 por ciento de las nuevas subidas a diario a Deezer, una cifra que no ha hecho más aumentar en el último año y que ha llevado a la plataforma a introducir nuevas herramientas para eliminar aquellas que solo buscan generar reproducciones fraudulentas.

Deezer utiliza desde enero del año pasado una nueva herramienta que detecta el contenido totalmente sintético que se sube a su plataforma, generado principalmente con los modelos Suno y Udio, con la finalidad de eliminar esas pistas de las recomendaciones y evitar su monetización.

Ello le ha permitido monitorizar la evolución del contenido generado con IA, que alcanzó su “punto máximo” en junio, cuando supusieron más del 50 por ciento de las nuevas subidas diarias, como informa en un comunicado.

Deezer recibe aproximadamente 90.000 canciones generadas completamente con IA cada día. En abril, esta cifra se acercaba a las 75.000 pistas de música --frente a las 10.000 de hace un año--, lo que entonces representaba el 44 por ciento de las nuevas subidas.

Pese a este aumento, Deezer asegura que este tipo de contenido sintético “representa solo una pequeña fracción de la actividad de escucha, entre el 1 y el 3 por ciento del total de reproducciones”, y reconoce que en 2025, el 85 por ciento eran fraudulentas, lo que llevó a su desmonetización.

La herramienta de detección se implementó como una forma de combatir las reproducciones fraudulentas, con la que detecta, etiqueta y excluye la música generada por IA de las recomendaciones algorítmicas.

En adelante, Deezer ha informado de que eliminará las pistas generadas por IA que se utilicen para el fraude en la reproducción de contenido, así como aquellas que no se hayan reproducido durante al menos seis meses.