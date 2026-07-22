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Resumen

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Los humanos no son capaces de regenerar los dientes definitivos que pierden, a diferencia de otras especies. (Foto: Ozkan Guner)
Los humanos no son capaces de regenerar los dientes definitivos que pierden, a diferencia de otras especies. (Foto: Ozkan Guner)
/ Unsplash
Por BBC News Mundo

Algunas encuestas sugieren que más del 70% de los adultos teme ir al dentista. Su ansiedad y desconfianza ante los empastes y el uso del torno dental les llevan a evitar las limpiezas y los cuidados rutinarios.

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