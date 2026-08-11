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Resumen

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En Londres, el zorro urbano es una presencia habitual en los jardines traseros y las calles residenciales.
En Londres, el zorro urbano es una presencia habitual en los jardines traseros y las calles residenciales.
Por BBC News Mundo

Los seres humanos se han convertido en una de las mayores fuerzas evolutivas del planeta. Para sobrevivir en nuestras ciudades, los animales —desde zorros urbanos hasta lagartijas capaces de trepar por el vidrio— están respondiendo mediante adaptaciones extremas.

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