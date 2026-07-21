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Resumen

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La Gran Barrera de Coral de Australia es una formación coralina que se extiende a lo largo de 2.300 kilómetros por la costa noreste del estado australiano de Queensland.
La Gran Barrera de Coral de Australia es una formación coralina que se extiende a lo largo de 2.300 kilómetros por la costa noreste del estado australiano de Queensland.
/ Pixabay
Por Agencia AFP

La Gran Barrera de Coral de Australia corre un riesgo muy alto de sufrir un blanqueamiento extremo y generalizado, así como un “colapso del ecosistema”, debido al fenómeno climático de El Niño de este año, advirtieron el martes destacados científicos.

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