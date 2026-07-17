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Imagen concepto del estadio flotante por Mark Fenwick, el cual podría albergar hasta 50 mil espectadores.
Imagen concepto del estadio flotante por Mark Fenwick, el cual podría albergar hasta 50 mil espectadores.
/ EFE/Mark Fenwick
Por Agencia EFE

Una enorme plataforma se aproxima al puerto. A bordo, un estadio de fútbol. 50.000 espectadores embarcan hacia sus asientos. La infraestructura ideal para usar en cada Mundial, cada cuatro años. Es la última idea de Mark Fenwick, arquitecto detrás del estadio de contenedores de Catar o del RCDE Stadium.

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