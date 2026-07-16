Tres estudiantes de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM) desarrollaron un bastón inteligente capaz de detectar obstáculos, desniveles y otras situaciones de riesgo mediante sensores electrónicos que emiten alertas sonoras y de vibración, con el objetivo de mejorar la seguridad y autonomía de las personas con discapacidad visual. La iniciativa surge en un contexto en el que más de 600 mil peruanos viven con esta condición, según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Con una inversión cercana a los S/120, los estudiantes Elías Ramos, Jairo Dueñas y Verónica Idrogo, de la carrera de Ingeniería Industrial de la UARM, diseñaron este prototipo como una alternativa tecnológica de bajo costo para personas con discapacidad visual, baja visión y adultos mayores, con el propósito de facilitar un desplazamiento más seguro e independiente.

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“La idea surgió a partir de una experiencia personal. Un familiar con discapacidad visual sufrió una caída y, al no tener su bastón cerca, no pudo orientarse ni pedir ayuda con facilidad. Esa situación me hizo reflexionar sobre las dificultades que enfrentan diariamente muchas personas invidentes y me motivó a desarrollar una solución que contribuya a su seguridad y autonomía”, agregó Ramos.

En esa línea, el futuro ingeniero Ramos detalló que el bastón inteligente se pone en funcionamiento mediante un botón ubicado en su mango ergonómico. A partir de ese momento, el dispositivo activa tres mecanismos de alerta orientados a facilitar el desplazamiento seguro de las personas con discapacidad visual.

El prototipo reúne tres tecnologías de asistencia que emiten alertas sonoras, táctiles mediante vibración y otras señales preventivas para advertir al usuario sobre posibles situaciones de riesgo durante su desplazamiento. Estos dispositivos trabajan de manera integrada para brindar información oportuna del entorno, favorecer una orientación más segura y contribuir a una mayor autonomía de las personas con discapacidad visual.

“Un bastón convencional ayuda en la orientación, pero no siempre brinda alertas automáticas ante situaciones de peligro. Por ello, este bastón incorpora sensores electrónicos para detectar obstáculos y alertas sonoras en tiempo real”, sostuvo Jairo Dueñas.

Ramos indicó que el bastón inteligente ofrece una solución funcional, económica y accesible para impulsar la autonomía de los usuarios. “Innovar también es servir y ayudar”, resaltó.