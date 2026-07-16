El prototipo reúne tres tecnologías de asistencia que emiten alertas sonoras, táctiles mediante vibración y otras señales preventivas para advertir al usuario sobre posibles situaciones de riesgo durante su desplazamiento.
El prototipo reúne tres tecnologías de asistencia que emiten alertas sonoras, táctiles mediante vibración y otras señales preventivas para advertir al usuario sobre posibles situaciones de riesgo durante su desplazamiento.
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Tres estudiantes de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM) desarrollaron un bastón inteligente capaz de detectar obstáculos, desniveles y otras situaciones de riesgo mediante sensores electrónicos que emiten alertas sonoras y de vibración, con el objetivo de mejorar la seguridad y autonomía de las personas con discapacidad visual. La iniciativa surge en un contexto en el que más de 600 mil peruanos viven con esta condición, según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

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