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Resumen

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Apple Intelligence por fin llegará a China tras dos años de su lanzamiento. (Foto: Apple)
Apple Intelligence por fin llegará a China tras dos años de su lanzamiento. (Foto: Apple)
Por Agencia EFE

La Administración del Ciberespacio de China (CAC), el regulador chino de internet, dio finalmente luz verde al gigante tecnológico estadounidense Apple para utilizar sus servicios de inteligencia artificial (IA) en sus teléfonos inteligentes iPhone tras dos años de espera.

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