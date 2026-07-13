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Resumen

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Apple alega que dos exmpleados desempeñaron un papel fundamental en el robo de los secretos, después de realizar una investigación por violación de la confidencialidad. (Imagen creada con inteligencia artificial).
Apple alega que dos exmpleados desempeñaron un papel fundamental en el robo de los secretos, después de realizar una investigación por violación de la confidencialidad. (Imagen creada con inteligencia artificial).
Por Agencia EFE

Apple demandó este viernes a dos de sus exempleados y a OpenAI por supuestamente sustraer secretos comerciales relacionados con la tecnología de iPhone para desarrollar sus propios dispositivos incorporando inteligencia artificial ChatGPT.

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