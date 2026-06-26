Apple planea lanzar sus chips M6 este año, pero los mantendrá en una gama más estándar al centrar sus esfuerzos en el desarrollo de la siguiente iteración, M7, diseñado específicamente para la inteligencia artificial.

La compañía tecnológica ha modificado los planes que tenía para sus procesadores Apple Silicon con el objetivo de alinearse con la demanda de dispositivos que ejecutan inteligencia artificial.

Aunque planea lanzar la serie M6 este año, enfocada a los ordenadores Mac de gama de entrada, no tendrá variantes con características más elevadas (Pro y Max) debido a que la compañía está centrada en el siguiente chip, M7, según han compartido fuentes conocedoras de este asunto con Bloomberg.

M7, previsto para 2027 y desarrollado con el nombre en clave Delos o H19G, estaría diseñado para los dispositivos con IA local e incluía también mejoras en computación avanzada y potencia de gráficos, con un ancho de memoria de hasta 240 gigabytes por segundo.

Esta serie sí tendría variantes con mayores capacidades: M7 Pro y M7 Max, que llegarían a finales de 2027, y M7 Ultra, que haría su aparición a principios de 2028.

En lo que respecta al chip M6, este se ha desarrollado a nivel interno bajo el nombre en clave Komodo o H18G, y Apple ya lo ha probado en un nuevo MacBook Pro (J804), que se espera que llegue este año.

El procesador ofrecerá mejoras en ancho de banda (de hasta 200 gigabytes por segundo) para acelerar taras como la edición de vídeo, la ejecución de la IA o el renderizado de gráficos de alta resolución. Tendrá una nueva arquitectura de memoria y un neural engine actualizado, además de cambios en la unidad que procesa los gráficos, junto a una GPU de con doce núcleos gráficos.

La hoja de ruta de Apple también contempla el chip M5 Ultra (Sotra D o H17D), según informa Bloomberg. Este estaría disponible este año junto con el ordenador Mac Studio (J775) y tendría unas 36 unidades de procesamiento y una GPU de 80 núcleos.