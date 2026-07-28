Apple y Samsung encabezan los lanzamientos; la marca coreana apuesta por su línea de plegables y Apple, por su procesador. (Foto: imagen creada por inteligencia artificial)
Apple y Samsung encabezan los lanzamientos; la marca coreana apuesta por su línea de plegables y Apple, por su procesador. (Foto: imagen creada por inteligencia artificial)
Por Grupo GDA

El mercado de celulares se prepara para una renovación propia de esta época del año que los usuarios llevan esperando varios meses. Aunque el mercado colombiano viene asimilando los lanzamientos del primer semestre, las principales marcas globales —Apple, Samsung, Google y Xiaomi— ya mueven sus fichas de cara al cierre de 2026 y comienzos de 2027.

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