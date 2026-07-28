El mercado de celulares se prepara para una renovación propia de esta época del año que los usuarios llevan esperando varios meses. Aunque el mercado colombiano viene asimilando los lanzamientos del primer semestre, las principales marcas globales —Apple, Samsung, Google y Xiaomi— ya mueven sus fichas de cara al cierre de 2026 y comienzos de 2027.

Las filtraciones de las cadenas de suministro anticipan que la batalla no se librará únicamente en el grosor de las pantallas, sino en el poder de la inteligencia artificial integrada, cámaras profesionales con componentes físicos móviles y autonomías que superarán las de cualquier generación anterior.

El modelo que mas inquietud genera es el de Apple. En septiembre se espera que se lancen los iPhone 18 Pro y 18 Pro Max, dos dispositivos que estrenarán el procesador A20 Pro de 2 nanómetros, el cual optimiza de forma paralela la memoria RAM de 12 GB mediante un nuevo empaquetado térmico hecho para disipar mejor el calor y evitar la pérdida de rendimiento bajo tareas exigentes.

Además, la denominada Dynamic Island en la parte alta de la pantalla reducirá su superficie en un 25 por ciento al reubicar los sensores infrarrojos de Face ID directamente debajo del monitor.

La revolución principal llegará en las cámaras, las cuales tendrán un sistema de apertura variable en la lente principal, permitiendo el control manual del diafragma para regular el paso de luz de manera física, emulando el comportamiento de las cámaras profesionales.

No obstante estas mejoras técnicas, sumadas a los incrementos en los costos de las memorias RAM por la voracidad de las empresas de IA que han copado toda la producción de microchip del mundo, se proyecta un incremento en los precios internacionales que podrían situar al modelo Pro base en unos 1.459 euros (más de $ 5 millones).

¿Vendrá un iPhone flexible? Filtraciones dan a entender que podríamos conocer un modelo con pantalla que se dobla, pero aún existen dudas de su veracidad.

1.459 euros es el precio base. Alrededor de 5 millones de pesos costaría el modelo del apple, el IPHONE 18.

Google y Xiaomi ripostan

Google también adelantará su calendario con la presentación de la familia Pixel 11 (modelos base, Pro, Pro XL y Pro Fold) fijada para el 12 de agosto en su evento Made by Google. El mayor salto técnico del dispositivo radica en la transición de su procesador bajo la arquitectura de 2 nanómetros, prometiendo un aumento del 15 por ciento en potencia y un 30 por ciento en eficiencia térmica.

Adicionalmente, el fabricante incluirá un sistema biométrico facial 3D basado en sensores infrarrojos, el primer competidor directo en hardware para el Face ID de Apple. De nuevo se espera que sus cámaras sean, como es norma en Pixel, de gran capacidad y calidad gráfica.

Por su parte, Xiaomi planea mover la gama media con los Redmi 17. Los primeros reportes hablan de un modelo 5G con una batería inmensa de 9.000 miliamperios, una capacidad inédita.

También tendrá pantalla plana de 1,5K de resolución y el procesador Snapdragon serie 6. La marca prevé el despliegue posterior de una variante denominada Redmi 17 Pro Max que elevará la capacidad de carga hasta los 10.000 miliamperios de batería.

Consejos para escoger celular

Que tenga eSIM: la tendencia global va hacia la eliminación definitiva la SIM física y todos los operadores (Claro, Tigo, WOM) ya ofrecen esta opción.

Ciclo de vida útil: prefiera modelos que le den durabilidad. Los procesadores de 2 nanómetros y de buena RAM ofrecen ello.

Buena batería: hoy en día con el consumo constante de redes, chat, IA y app de trabajo es imperativo que su celular no baje de los 5.000 miliamperios de pila.

Con IA: las funciones de inteligencia artificial son casi que obligatorias para que pueda editar contenidos, y su celular ‘aprenda’ de su estilo de vida para facilitarle tareas diarias.

“El Tiempo” de Colombia, GDA

José Carlos García Rico