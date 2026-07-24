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Resumen

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Hasta el 2025 los modelos se habían acercado al nivel Oro. (Foto: pixabay.com)
Hasta el 2025 los modelos se habían acercado al nivel Oro. (Foto: pixabay.com)
Por Agencia AFP

Un resultado perfecto en el concurso de matemáticas más prestigioso del mundo solía ser una exclusividad de un puñado de jóvenes mentes brillantes, pero este año la inteligencia artificial obtuvo por primera vez la máxima calificación.

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