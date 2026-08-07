Publicado por Editorial Academia Antártica, el libro ofrece una mirada actualizada sobre los cambios que vive la comunicación en la era digital | Foto: Composición El Comercio
Publicado por Editorial Academia Antártica, el libro ofrece una mirada actualizada sobre los cambios que vive la comunicación en la era digital | Foto: Composición El Comercio
Por Redacción EC

La forma en que consumimos información cambió para siempre. La inteligencia artificial transformó la creación de contenidos, los podcasts se consolidaron como nuevos medios de comunicación, el streaming redefinió la atención de las audiencias y las marcas enfrentan hoy el reto de conectar con consumidores cada vez más informados y exigentes. En ese contexto llega la nueva edición de “De 0 a 100. Cómo el marketing de contenidos puede acelerar tus resultados de negocio”, de Luis Felipe Gamarra y Miguel Ugaz Gaviño.