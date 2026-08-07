La forma en que consumimos información cambió para siempre. La inteligencia artificial transformó la creación de contenidos, los podcasts se consolidaron como nuevos medios de comunicación, el streaming redefinió la atención de las audiencias y las marcas enfrentan hoy el reto de conectar con consumidores cada vez más informados y exigentes. En ese contexto llega la nueva edición de “De 0 a 100. Cómo el marketing de contenidos puede acelerar tus resultados de negocio”, de Luis Felipe Gamarra y Miguel Ugaz Gaviño.

Publicado por Editorial Academia Antártica, el libro ofrece una mirada actualizada sobre los cambios que vive la comunicación en la era digital y reúne herramientas, estrategias y casos prácticos para comprender cómo el contenido se ha convertido en uno de los activos más importantes para construir reputación, generar confianza y fortalecer la relación entre las marcas y sus audiencias.

Esta nueva edición incorpora los grandes temas que hoy marcan la conversación global: el impacto de la inteligencia artificial en la creación de contenidos, el crecimiento de los podcasts como plataformas de comunicación, el papel del streaming en la construcción de comunidades y las nuevas tendencias que están redefiniendo el marketing. Además, incluye entrevistas exclusivas con tres referentes internacionales de la industria: Seth Godin, Ann Handley y Avinash Kaushik, quienes comparten su visión sobre el presente y el futuro de la comunicación estratégica.

Portada de la nueva edición del libro "De 0 a 100"

Más que un manual de marketing, De 0 a 100 propone comprender cómo ha cambiado la manera de contar historias, conectar con las personas y generar valor en un entorno donde la atención es cada vez más escasa y la creación de contenido se ha convertido en una herramienta esencial para empresas, instituciones, emprendedores y profesionales de cualquier sector.

De 0 a 100 estará disponible para el público en librerías físicas como Crisol, Entrepáginas, Ibero y SBS, así como en las librerías online Buscalibre y Web Academia Antártica.

Sobre los autores

Miguel Ugaz Gaviño

Ha conceptualizado y desarrollado campañas de comunicación estratégica y marketing de contenidos para empresas y organizaciones nacionales e internacionales. Fundó una de las primeras agencias de marketing de contenidos del Perú y fue director del ContentLab del Grupo El Comercio, uno de los conglomerados de medios más importantes de la región. Ganador del premio International News Media Association (INMA) 2024, actualmente dirige 8 Doble, consultora especializada en comunicación estratégica, y es coanfitrión del podcast Marketing sin humo.

Luis Felipe Gamarra

Periodista, escritor y consultor en marketing digital. Ha publicado investigaciones, entrevistas, reportajes y documentales en algunos de los principales medios de comunicación del país. Es fundador de Edición Limitada, agencia especializada en estrategias de marketing para empresas B2B. Además, es coanfitrión del podcast Marketing sin humo y columnista sobre marketing y comunicaciones en Sectoriales Marketing & Retail de Semana Económica.

SOBRE EL AUTOR