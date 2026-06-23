00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El creciente uso de la inteligencia artificial despierta alertas en el cambio climático. (Foto: magnific.com)
El creciente uso de la inteligencia artificial despierta alertas en el cambio climático. (Foto: magnific.com)
Por Agencia AFP

El secretario general de la ONU, António Guterres, instó este martes a los directivos de empresas de inteligencia artificial (IA) a decir “toda la verdad” sobre el coste climático de sus centros de datos, y les pidió que recurran a energías renovables para su uso.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.