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Resumen

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Donald Trump ha mostrado su apoyo a la construcción de centros de datos. (Foto: EFE)
Donald Trump ha mostrado su apoyo a la construcción de centros de datos. (Foto: EFE)
/ JIM LO SCALZO / POOL
Por Agencia AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró que las empresas que operan centros de datos deberían pagar un “dividendo” a las comunidades locales para popularizar sus instalaciones.

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