Spotify anunció este martes el lanzamiento de Memberships, un nuevo sistema de membresías de pago que permitirá a los creadores de podcasts ofrecer contenido exclusivo y beneficios adicionales a sus seguidores. La iniciativa estará disponible inicialmente en 34 mercados y permitirá a los podcasters conservar el 90 % de los ingresos generados por sus suscripciones.

Con esta herramienta, los creadores podrán establecer distintos niveles de membresía y ofrecer ventajas como episodios exclusivos, acceso anticipado a nuevos contenidos y experiencias especiales para sus seguidores, a cambio de un pago periódico.

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A diferencia de las suscripciones tradicionales, el nuevo sistema busca ofrecer mayor flexibilidad para que los podcasters desarrollen comunidades de seguidores dispuestos a pagar por contenido adicional, sin depender únicamente de la publicidad.

Para acceder a Memberships, los creadores deberán cumplir determinados requisitos de audiencia, consumo y actividad en la plataforma. Spotify también ofrecerá herramientas para administrar las membresías y gestionar los beneficios destinados a los suscriptores.

La compañía ya había introducido las suscripciones de pago para podcasts en 2021. Sin embargo, con esta nueva modalidad busca ampliar las alternativas de monetización y reforzar su competencia con plataformas como Patreon, que permiten a los creadores obtener ingresos directamente de sus seguidores.

¿Estará disponible en Perú?

Por ahora, Perú no figura entre los 34 mercados incluidos en el lanzamiento de Spotify Memberships. La compañía tampoco ha anunciado una fecha para su llegada al país, aunque España sí forma parte de los territorios seleccionados.

No obstante, Spotify también ha ampliado su Partner Program, un programa de monetización diferente que permite a los creadores elegibles generar ingresos mediante publicidad y reproducciones de video de usuarios Premium. Su expansión a Perú estaba prevista para este 20 de octubre, siempre que los creadores cumplan los requisitos establecidos por la plataforma.