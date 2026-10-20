Las suscripciones a Spotify ofrecen a los creadores de podcasts una nueva forma de conectar con sus mayores fans. (Foto: Will Francis)
Las suscripciones a Spotify ofrecen a los creadores de podcasts una nueva forma de conectar con sus mayores fans. (Foto: Will Francis)
/ Unsplash
Por Redacción EC

Spotify anunció este martes el lanzamiento de Memberships, un nuevo sistema de membresías de pago que permitirá a los creadores de podcasts ofrecer contenido exclusivo y beneficios adicionales a sus seguidores. La iniciativa estará disponible inicialmente en 34 mercados y permitirá a los podcasters conservar el 90 % de los ingresos generados por sus suscripciones.

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