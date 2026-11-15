Hay historias de amor que terminan, pero nunca se olvidan. Algunas permanecen guardadas durante años, hasta encontrar una manera de volver. Para Wilmer Hernán Márquez, esa forma de recuperar el pasado ha sido la música. El cantante y productor general de Markess presenta en Spotify “Hasta las estrellas voy por ti”, una canción inspirada en una relación de juventud que no logró superar las diferencias religiosas ni las presiones familiares. Una historia de amor, separación y decisiones difíciles que hoy encuentra una nueva oportunidad de ser escuchada.

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El tema revive una relación que comenzó cuando Márquez tenía 20 años y su pareja apenas 18. Ambos estaban enamorados, pero sus diferencias religiosas y la oposición de la familia de ella terminaron por separarlos. Lo que parecía una historia con futuro se convirtió en una experiencia dolorosa que el músico todavía recuerda.

Según relata, la joven, perteneciente a la Iglesia adventista, terminó casándose con un hombre de su misma comunidad religiosa, influenciada por las decisiones de sus padres. Sin embargo, el matrimonio tomó un rumbo inesperado cuando su esposo viajó a España y ella permaneció en el Perú.

Fue entonces cuando volvió a buscar a Márquez, con la esperanza de recuperar aquella relación que había quedado inconclusa. Pero él, todavía herido por la separación, decidió no darle una segunda oportunidad.

“Mi orgullo no dejó que dañaran mi corazón por segunda vez”, recuerda el cantante. Poco después, la joven también partió a España para reunirse con su esposo.

El paso de los años le permitió comprender aquella experiencia desde otra perspectiva. Lo que entonces fue tristeza y desencanto terminó convirtiéndose en una lección sobre el amor propio, las decisiones y la importancia de escuchar las señales que, muchas veces, el corazón advierte antes que la razón.

“La madurez emocional es importante. Somos imperfectos y es bueno hacer caso a veces a lo que tu alma te dice o la corazonada te advierte”, reflexiona Márquez, quien encuentra en la fe una guía para afrontar los momentos difíciles.

Nueva etapa musical

El lanzamiento en Spotify de “Hasta las estrellas voy por ti”, que también puede escucharse en YouTube, forma parte de una nueva etapa artística de Markess. La producción general está a cargo de Wilmer Hernán Márquez, quien además interpreta la voz principal, mientras que Moisés ‘Moisito’ Lama asume los arreglos y la dirección musical.

Este lanzamiento también abre el camino hacia un proyecto más amplio. Márquez prepara un disco de cinco canciones que llevará por título “Volver a vivir”, una producción que combinará composiciones propias con interpretaciones de temas que han marcado su trayectoria y sensibilidad musical.

El repertorio incluirá “Hasta las estrellas voy por ti”, de su autoría; “Lisa de los ojos azules”, popularizada por Nicola Di Bari; “Un velero llamado Libertad”, de José Luis Perales; “Debes comprenderme”, de Pooh; y “El camionero”, de Roberto Carlos.

“Todos son los cantantes, autores y compositores que siempre admiré y que formaron mi alma en la música, llena de sabiduría en sus letras y pasión en sus melodías”, expresa Márquez.

El artista confía en que su fe le permitirá concretar este proyecto discográfico, al que considera una oportunidad para reencontrarse con la música que lo acompañó durante distintas etapas de su vida.