Wilmer Hernán Márquez prepara “Volver a vivir”, un disco de cinco canciones que rinde homenaje a los artistas que marcaron su trayectoria musical. (Foto: Difusión)
Wilmer Hernán Márquez prepara “Volver a vivir”, un disco de cinco canciones que rinde homenaje a los artistas que marcaron su trayectoria musical. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Hay historias de amor que terminan, pero nunca se olvidan. Algunas permanecen guardadas durante años, hasta encontrar una manera de volver. Para Wilmer Hernán Márquez, esa forma de recuperar el pasado ha sido la música. El cantante y productor general de Markess presenta en Spotify “Hasta las estrellas voy por ti”, una canción inspirada en una relación de juventud que no logró superar las diferencias religiosas ni las presiones familiares. Una historia de amor, separación y decisiones difíciles que hoy encuentra una nueva oportunidad de ser escuchada.

TE PUEDE INTERESAR

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?