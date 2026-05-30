Resumen

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Markess tiene13 años en el panorama musical, especialmente en el rock. (Foto: Instagram)
Markess tiene13 años en el panorama musical, especialmente en el rock. (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

En el mes dedicado a la Virgen María, Grupo Markess prepara el estreno mundial de su nuevo tema, “Debes comprenderme”, una canción que llegará este 30 de mayo como parte de una etapa en la que la agrupación reafirma su identidad musical y su manera de convertir las emociones en melodías.