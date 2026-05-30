En el mes dedicado a la Virgen María, Grupo Markess prepara el estreno mundial de su nuevo tema, “Debes comprenderme”, una canción que llegará este 30 de mayo como parte de una etapa en la que la agrupación reafirma su identidad musical y su manera de convertir las emociones en melodías.

La nueva propuesta mantiene la esencia que ha acompañado al grupo desde sus inicios: canciones nacidas del corazón, de las vivencias personales y de las historias que llegan a la vida de su fundador, Wilmer Márquez.

En “Debes comprenderme”, Markess vuelve a apostar por una sensibilidad directa, cercana y profundamente humana, esa que busca conectar con quienes han amado, sufrido, esperado o intentado explicar lo que muchas veces solo puede decirse cantando.

El estreno llega en un momento especial para la agrupación, que nació oficialmente en junio del 2013 a partir del anhelo juvenil de Wilmer Márquez de formar su propia banda. Desde entonces, Markess ha construido un camino sostenido por la constancia, la búsqueda sonora y la fidelidad a una esencia romántica que no renuncia a evolucionar.

En ese recorrido hubo una figura clave desde el inicio: Eva Ayllón. La reconocida artista peruana apadrinó al grupo con entusiasmo y cariño, convirtiéndose en una madrina de lujo para un proyecto que empezaba a abrirse paso con sueños grandes y una identidad propia.

El nombre Markess proviene del apellido paterno de su fundador y resume una historia marcada por la perseverancia.

Las influencias musicales de Markess también revelan la amplitud de su universo creativo. En su altar conviven referentes internacionales como John Lennon, Paul McCartney y Gustavo Cerati, junto a leyendas peruanas como Chabuca Granda, Augusto Polo Campos y Mario Cavagnaro. De esa mezcla nace una propuesta que mira al mundo sin dejar de reconocer la fuerza de la canción peruana.

Con “Debes comprenderme”, Markess abre un nuevo capítulo en su historia.