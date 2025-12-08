Hay libros que llegan como si rescataran algo que siempre estuvo allí pero que habíamos dejado de escuchar. La nueva edición de "Súper Mat y su amigo Inti en la ciudad de Los Reyes" —ahora también en quechua— es uno de ellos. Una historia que no solo cuenta una aventura, sino que devuelve a los niños la posibilidad de mirar la naturaleza como lo hacían nuestros abuelos: con respeto, asombro y amor.

Cuando una oscuridad espesa cubre las costas, Mateo siente un llamado profundo. Se convierte en Súper Mat, ajusta su cinturón mágico y, junto a su perro Inti —compañero fiel y sabio— inicia una misión urgente: proteger el mar herido. La amenaza avanza silenciosa, pero esta vez no lo enfrentará solo. Desde el cielo limeño descienden Santa Rosa de Lima y Fray Martín de Porres, dos figuras luminosas unidas por una sensibilidad ancestral: ambos pueden hablar con los animales, ambos comprenden lo sagrado de lo vivo. Con ellos, el pequeño héroe emprende una cruzada espiritual contra quienes olvidaron que el agua también respira.

Así nace "Súper Mat y su amigo Inti en la ciudad de Los Reyes", quinta entrega de la saga creada por el músico y escritor Wilmer Márquez, un proyecto que mezcla ecología, magia, fe y peruanidad. La obra será presentada el próximo 18 de julio en la Feria Internacional del Libro de Lima, en el auditorio Martín Adán. La novedad: por primera vez, la historia se publica también en versión quechua, un gesto que no solo amplía lectores, sino que devuelve la narración a la lengua que mejor entiende el vínculo entre la tierra y el espíritu.

La intención de Márquez es despertar conciencia: que los niños sientan que rezar, cuidar y actuar son también formas de resistencia. El autor, psicólogo de formación y músico por vocación, escribe desde una convicción profunda: la lectura puede transformar, incluso sanar. Inspirado por niños etiquetados erróneamente como “hiperactivos”, cuando en realidad son altamente sensibles o intuitivos, decidió crear un héroe que los represente y les diga: “Tu forma de sentir el mundo también es un poder”.

La saga ya suma títulos como "Los defensores de la ecología, Salvando Paititi", "En el portal dimensional Amaru Muru" y "Buscando al Señor de los Temblores, Pachacámac". Libros que han llegado a cientos de pequeños lectores gracias al esfuerzo independiente del autor, quien sueña con que alguna editorial los lleve a colegios o que, algún día, puedan convertirse en una serie animada o videojuego.

Márquez ya tiene la sexta historia lista. Esta vez, la protagonista será Chanan Cori Coca, la heroína inca que ayudó a Pachacútec a vencer a los chancas.

La versión en quechua de Súper Mat es una invitación a recordar que la lengua materna es también un territorio de resistencia. Que los héroes pueden hablar como los abuelos. Que la naturaleza se defiende con palabras, con fe, con ternura. Y que, en un mundo que parece oscurecerse, siempre habrá un niño —o un libro— dispuesto a encender la luz.