La banda británica de música electrónica Jungle se presentará el próximo 24 de marzo del 2027 en el Costa 21 de Lima, donde presentarán su nuevo disco titulado “Sunshine”, cuyas entradas estarán disponibles desde el martes 2 de junio en Teleticket.

El concierto del colectivo liderado por los fundadores Josh Lloyd-Watson y Tom McFarland incluirá un repertorio con las canciones de su próxima producción musical, que se lanzará al mercado el 14 de agosto, además de repasar los éxitos comerciales de su carrera.

Esta vez, el espectáculo contará con la participación del dúo estadounidense de dream-pop Sports, integrado por Cale Chronister y Christian Theriot, quienes acaban de estrenar un álbum homónimo de doce canciones.

Jungle inició su trayectoria en 2013 en el barrio de Shepherd’s Bush, en Londres, bajo una propuesta donde Lloyd-Watson y McFarland decidieron priorizar la identidad visual y estética de sus videos musicales por encima de sus propias imágenes públicas.

Con los años, el proyecto sumó nuevos integrantes en su estructura, como ocurrió en 2023 con la incorporación formal de la vocalista y productora Lydia Kitto.

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