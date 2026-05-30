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Jungle fue fundado por Josh Lloyd-Watson y Tom McFarland, quienes se conocieron a los 10 años en Shepherd's Bush, al oeste de Londres. | Foto: Difusión
Jungle fue fundado por Josh Lloyd-Watson y Tom McFarland, quienes se conocieron a los 10 años en Shepherd's Bush, al oeste de Londres. | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La banda británica de música electrónica Jungle se presentará el próximo 24 de marzo del 2027 en el Costa 21 de Lima, donde presentarán su nuevo disco titulado “Sunshine”, cuyas entradas estarán disponibles desde el martes 2 de junio en Teleticket.

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