Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
La banda británica de música electrónica Jungle se presentará el próximo 24 de marzo del 2027 en el Costa 21 de Lima, donde presentarán su nuevo disco titulado “Sunshine”, cuyas entradas estarán disponibles desde el martes 2 de junio en Teleticket.
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