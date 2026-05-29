Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Las últimas entradas para asistir al concierto, correspondientes a la zona Triple T, se encuentran disponibles en Joinnus | Foto: Difusión
Las últimas entradas para asistir al concierto, correspondientes a la zona Triple T, se encuentran disponibles en Joinnus | Foto: Difusión
Por Redacción EC

Tini Stoessel anunció que el cantante Maxi Espíndola y la actriz Mercedes Lambre participarán como invitados especiales del concierto que ofrecerá este sábado 30 en el Estadio Nacional de Lima, como parte de su gira “Futttura”.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.