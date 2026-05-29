Tini Stoessel anunció que el cantante Maxi Espíndola y la actriz Mercedes Lambre participarán como invitados especiales del concierto que ofrecerá este sábado 30 en el Estadio Nacional de Lima, como parte de su gira “Futttura”.

Y es que, el equipo de producción de la artista ya se encuentra en la capital peruana para avanzar con las labores de logística, que incluye el armado del escenario, la escenografía y la instalación de los sistemas de luces y sonido necesarios.

Espíndola, reconocido por su participación en la serie "Aliados" y por ser integrante del dúo MYA, cumple actualmente el rol de productor y arreglista musical de la gira “Futttura”. El músico será el encargado de abrir el espectáculo.

Por otro lado, Lambre, quien compartió elenco con Stoessel en la serie "Violetta" bajo el papel antagónico de Ludmila, también subirá al escenario. Ella es recordada por interpretar temas como “Destinada a brillar” y “Peligrosamente bella”.

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Según la organización, las puertas del Estadio Nacional se abrirán al público a las 6:00 p. m., mientras que el inicio del show de Maxi está programado para las 8:00 p. m. y la presentación principal de Tini Stoessel comenzará a las 9:00 p. m.

Las últimas entradas para asistir al concierto, correspondientes a la zona Triple T, se encuentran disponibles en Joinnus.

Mercedes Lambre (izquierda) y Maxi Espíndola (derecha)

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