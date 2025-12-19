La cantante argentina Tini lanzó oficialmente “36 Vidas”, un nuevo sencillo de inspiración cumbiera que aborda temas como la realización personal y los nuevos comienzos. El tema llega como un estreno sorpresa de fin de año y ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.
Con una producción vibrante, “36 Vidas” fusiona elementos tradicionales de la cumbia con un enfoque moderno, generando un contraste entre su ritmo bailable y letras introspectivas que marcan una nueva etapa artística en la carrera de la cantante argentina.
El lanzamiento está acompañado por un video lírico que refuerza la estética del tema, mostrando a Tini en un campo de flores mientras reflexiona y baila al ritmo de la canción, una propuesta visual que complementa el tono emocional y festivo del sencillo.
“36 Vidas” tuvo su estreno en vivo durante el festival “Futttura”, una serie de nueve shows con entradas agotadas en los que Tini se presentó ante más de 300 mil espectadores. Durante la primera noche, la artista interpretó una versión no finalizada del tema, generando gran repercusión en redes sociales.
“Futttura” se ha consolidado como el proyecto más ambicioso de Tini hasta la fecha, destacando por su escenografía inmersiva, visuales cinematográficos y colaboraciones con artistas nacionales e internacionales como Chris Martin, Juanes, María Becerra y Nicki Nicole, entre otros.
Tras el éxito en Argentina, la artista anunció nuevas fechas del Futttura World Tour, que llegará a distintas ciudades de Latinoamérica desde febrero de 2026, mientras Tini cierra el 2025 como una de las cantantes más escuchadas del país en Spotify, reafirmando su impacto en la música latinoamericana actual.
