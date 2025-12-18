La agrupación argentina de cumbia Ke Personajes grabó hace unas semanas en las playas del sur de Lima el videoclip de su próximo single titulado “Nos prometimos”, que saldrá en enero del próximo año y formará parte de su nueva producción discográfica.

Tras realizar una exitosa gira en el que además de presentarse en nuestra capital, lo hizo en Huancayo, Piura, Nazca y Puerto Maldonado, trascendió que el grupo volverá el próximo año a nuestro país en lo que será uno de los shows más atractivos del 2026.

Este año recorrieron diversas ciudades de Argentina, Chile, pasaron por grandes recintos de España y concluyeron su tour en Perú, donde enlazan la emoción, alegría y el carisma que los caracteriza en cada una de sus presentaciones.

Durante sus presentaciones en México, se subieron por primera vez al escenario del destacado festival de México Tecate Pa’l Norte, donde compartieron cartel con artistas internacionales de la talla de Green Day, Justin Timberlake, Garbage, King Of Leon y Benson Boone, entre otros.

Ke Personajes traerá nuevamente a nuestro país todo su carisma y energía para hacer bailar al público con temas que ya son himnos en toda Latinoamérica.