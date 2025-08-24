El programa “Yo soy” continúa en su etapa de casting y esta vez presentó a un participante singular que llegó para interpretar a Emmanuel Noir, vocalista de Ke Personajes. El joven captó la atención del jurado y logró su clasificación sin mayores inconvenientes.
Rogelio Callupe, imitador de Emmanuel Noir de Ke Personajes, sorprendió Ricardo Morán, Carlos Alcántara y Jely Reátegui al son de “Pobre Corazón”. El primero en dar su veredicto fue Morán.
LEE: ¡Explota nueva polémica! Carlos Orozco lanza comentario sobre Ricardo Morán que enciende las redes: “Eso pasa porque eres blanco”
“El timbre está cercano, la bailadita de ‘wacho’ la tienes clarísima y el esfuerzo a la caracterización lo reconozco y, además, ayuda. Yo te digo que sí”, señaló el integrante del jurado de “Yo soy”.
Acto seguido, Jely Reátegui y Carlos Alcántara dieron sus apreciaciones ante la imitación del participante y le dieron la bienvenida a la siguiente etapa del casting de “Yo soy”.
“Rogelio, súper bien. Me ha encantado mirarte y escucharte. Ha sido muy magnético todo y también te voy a decir que sí”, señaló Jely Reátegui. “Genial, no te olvides del acento argentino. Bienvenido a la siguiente etapa”, añadió el popular ‘Cachín’.
MÁS INFORMACIÓN: Macla Yamada genera polémica tras opinar sobre Ricardo Morán y su controversial comentario en Yo Soy: “El peruano es muy creyente”
Cabe resaltar que el programa “Yo soy” se emite de lunes a sábado a través de Latina. A lo largo de las últimas semanas se han presentado imitadores de diversos intérpretes internacionales.
TE PUEDE INTERESAR
- Alejandra Baigorria se ilusiona con un posible embarazo: “Espero estar con pancita”
- Ivana Yturbe confirma fecha de su matrimonio con Beto Da Silva en Cusco
- Melissa Klug tras enterarse que tendrá que pagar S/300 mil a Jefferson Farfán: “Está mal asesorado”
- Majo con Sabor descarta reconciliarse con Gino Assereto: “No lo odio, ni tengo rencor”
- Alejandra Baigorria espera quedar embarazada para el Año Nuevo: “Si pega, pega”
Contenido sugerido
Contenido GEC