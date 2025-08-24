El programa “Yo soy” continúa en su etapa de casting y esta vez presentó a un participante singular que llegó para interpretar a Emmanuel Noir, vocalista de Ke Personajes. El joven captó la atención del jurado y logró su clasificación sin mayores inconvenientes.

Rogelio Callupe, imitador de Emmanuel Noir de Ke Personajes, sorprendió Ricardo Morán, Carlos Alcántara y Jely Reátegui al son de “Pobre Corazón”. El primero en dar su veredicto fue Morán.

“El timbre está cercano, la bailadita de ‘wacho’ la tienes clarísima y el esfuerzo a la caracterización lo reconozco y, además, ayuda. Yo te digo que sí”, señaló el integrante del jurado de “Yo soy”.

Imitador de Ke Personajes sorprende al jurado con su interpretación en "Yo soy". (Foto: Captura de video)

Acto seguido, Jely Reátegui y Carlos Alcántara dieron sus apreciaciones ante la imitación del participante y le dieron la bienvenida a la siguiente etapa del casting de “Yo soy”.

“Rogelio, súper bien. Me ha encantado mirarte y escucharte. Ha sido muy magnético todo y también te voy a decir que sí”, señaló Jely Reátegui. “Genial, no te olvides del acento argentino. Bienvenido a la siguiente etapa”, añadió el popular ‘Cachín’.

Imitador de Ke Personajes sorprende al jurado con su interpretación en "Yo soy". (Foto: Instagram)

Cabe resaltar que el programa “Yo soy” se emite de lunes a sábado a través de Latina. A lo largo de las últimas semanas se han presentado imitadores de diversos intérpretes internacionales.