El regreso del programa ‘Yo Soy’ no solo trajo nuevas imitaciones y voces en competencia, sino que también encendió un fuerte debate en redes sociales. Un episodio de las audiciones se volvió viral luego de que el jurado y conductor Ricardo Morán interrumpiera a un participante que intentó agradecer públicamente a Dios.

La escena provocó reacciones divididas, y personalidades del entretenimiento se pronunciaron sobre lo ocurrido. Entre ellas estuvo la actriz y locutora Macla Yamada, quien, durante el programa digital Ouke de La Roro Network, analizó la situación y destacó que este tipo de incidentes tocan un punto sensible en la sociedad peruana: la fe. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ DIJO MACLA YAMADA SOBRE LA POLÉMICA DE RICARDO MORÁN?

Durante una conversación con Daniel Marquina y Carlos Orozco, Macla Yamada señaló que la reacción negativa del público no solo se debió a la forma en que Morán interrumpió al participante, sino también al contexto cultural. “¿Sabes cuál siento que ha sido como el talón de Aquiles? Que el peruano es muy creyente”, expresó.

La locutora consideró que si el conductor hubiera hecho una broma directa desde un inicio, el efecto habría sido distinto. Sin embargo, considera que el hecho de que ocurriera después de un comentario de agradecimiento a Dios y frente a todo el país en televisión nacional, generó un mayor rechazo.

¿QUÉ PASÓ EN EL CASTING DE YO SOY QUE DESATÓ EL DEBATE?

La escena ocurrió durante una ronda de casting en vivo y fue difundida por el creador de contenido Ric La Torre. En el video se aprecia cómo un concursante intenta agradecer a Dios antes de presentarse, pero es interrumpido varias veces por Morán, quien le pide directamente su nombre y hace comentarios irónicos sobre sus respuestas, según recoge Infobae.

¿CÓMO REACCIONÓ EL PÚBLICO EN REDES SOCIALES?

Las críticas hacia Morán se multiplicaron, con usuarios señalando que su actitud fue una “humillación” y que, aunque no comparta las creencias religiosas, debía respetarlas. Frases como “Primero es Dios ante todo” o “La fe no es motivo de burla” se repitieron en los comentarios.

Ric La Torre también opinó al respecto, recordando que la fe, al igual que cualquier otra creencia personal, merece respeto. Aunque el estilo directo e irónico de Morán ha sido su sello en otras temporadas, muchos creen que en esta ocasión “debió respirar” antes de continuar con el intercambio para evitar la incomodidad generada.