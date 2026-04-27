¿Cómo tratar con una persona que repite las cosas? No solo una frase, sino oraciones enteras. No solo una frase, sino oraciones enteras. Algo así, pero a cada momento. La obra “Toc Toc” de Laurent Baffie incluye este caso, una mujer con ecolalia, en un grupo de seis personajes con trastorno obsesivo-compulsivo, pacientes de un especialista y que, ante su ausencia, hacen terapia de grupo ellos solos. Pero el personaje y la actriz que le da vida tienen más en común de lo que parece a simple vista.

“Yo no tengo ningún TOC diagnosticado ni mucho menos, pero soy una persona que repite las cosas dos veces. Una inmediatamente a la otra”, contó la actriz Macla Yamada, quien da vida a Liliana, o Lili. Cuando aparece en la obra repite unas pocas frases, lo cual no llama la atención. Pero conforme pasan los minutos se hace evidente que tiene un problema. “Las personas que siguen ‘OUKE’ se podrán dar cuenta que muchas veces las palabras o pequeñas frases las repito dos veces, que yo siento que ha sido mi entrenamiento para Lili y que ahora me está pasando más”, añadió en referencia al programa de streaming para YouTube en el que participa de lunes a viernes.

Elenco de la obra de teatro "Toc Toc" en su versión 2026. / Eduardo Cavero Sibille

Esta será la décima temporada de “Toc Toc” en estrenarse en Lima, convirtiéndose en una de las obras más vistas en la historia del teatro peruano. Precisamente en 2012, el año del estreno local, fue la misma época en la que Yamada empezó su carrera actoral con “Anastasia, un viaje tiempo atrás”, en el Teatro Pirandello. Recién vería la obra en 2013 cuando, al trabajar como anfitriona en el teatro La Plaza, recibió entradas a varias obras. Ya después llegaría su paso por la televisión, en las ficciones “Avenida Perú”, “Al fondo hay sitio”, “Chapa tu combi”, etc. También estuvo en el cine con “Loco cielo de Abril”, “La sacamos del estadio”, y en el teatro, donde “El sistema Solar” y “Una vida” están entre sus más recientes puestas en escena. Esta será su primera vez trabajando en el Teatro Peruano Japonés.

“Me siento muy honrada, muy contenta, estoy descubriendo cosas de la obra que ni me imaginaba como público, y estoy muy contenta de compartir con mis compañeros, de poder montarla ya”, sostuvo Yamada, quien además aprecia el trabajo del director Juan Carlos Fisher, que trae al país la experiencia adquirida por trabajar de manera permanente en España.

Un nuevo público

El cambio de década le trajo nuevos retos a la actriz por su ingreso como conductora a los programas de la Roro Network, donde se transmite “OUKE”. Una plataforma donde consiguió nuevos seguidores por su papel como “voz de la razón”. “[El programa] me ha abierto una puerta maravillosa con la comunidad de internet que yo no tenía. Yo he sido más una señora de Facebook. La comunidad de seguidores con la que entré era una comunidad que me respaldaba porque básicamente me gustaba compartir lo que tejía, las obras en las que estaba participando”, contó Yamada, quien todavía considera la actuación su trabajo principal.

“Me siento muy honrada, muy contenta, estoy descubriendo cosas de la obra que ni me imaginaba como público". Macla Yamada , sobre "Toc Toc".

Aun así, reconoce que el streaming llegó a refrescar su vida y también a plantearle retos. Ahora siente el apoyo de la audiencia, aunque reconoce que ha tenido detractores por ser quien es. “Muchas veces se ha utilizado eso en mi contra para decir ‘ah, ¿cómo van a sentar a una actriz?’ Pero las actrices nacimos como Hannah Montana, tenemos lo mejor de muchos mundos porque hemos atravesado y vivido muchas historias y hay herramientas; las herramientas que uso todo el tiempo en la mesa de ‘OUKE’ son recursos escénicos para sobrellevar la incomodidad, que a veces no me da la cuerda y simplemente decido mostrar que algo me incomoda. Pero hay otras cosas que yo puedo atrapar y volverlas una herramienta escénica que invite al público a que se siga enganchando con el programa”.