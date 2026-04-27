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La actriz Macla Yamada, caracterizada como "Lili" en "Toc Toc", obra sobre gente con trastorno obsesivo-compulsivo. Va por el Teatro Peruano Japonés.
La actriz Macla Yamada, caracterizada como "Lili" en "Toc Toc", obra sobre gente con trastorno obsesivo-compulsivo. Va por el Teatro Peruano Japonés.
/ Eduardo Cavero Sibille
Por Alfonso Rivadeneyra García

¿Cómo tratar con una persona que repite las cosas? No solo una frase, sino oraciones enteras. No solo una frase, sino oraciones enteras. Algo así, pero a cada momento. La obra “Toc Toc” de Laurent Baffie incluye este caso, una mujer con ecolalia, en un grupo de seis personajes con trastorno obsesivo-compulsivo, pacientes de un especialista y que, ante su ausencia, hacen terapia de grupo ellos solos. Pero el personaje y la actriz que le da vida tienen más en común de lo que parece a simple vista.

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Entrevista