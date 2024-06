Macla Yamada se encontró con Tilsa Lozano y la sorprendió imitando de gran manera su voz: “Es cine”

Durante los últimos días, Macla Yamada se ha hecho viral en las redes sociales debido a su gran imitación a Tilsa Lozano incluyéndole algunos gestos que realiza la exmodelo. De hecho, la pareja de Jackson Mora se encontró con la actriz en un espacio digital y no dudaron en protagonizar las frases más emblemáticas, dejando sorprendidos a más de uno. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿CÓMO SORPRENDIÓ MACLA YAMADA A TILSA LOZANO?

Tilsa Lozano fue una de las invitadas al programa Ouke que se transmite por YouTube donde estuvo hablando sobre diversos temas personales y polémicos. Sin embargo, antes de finalizar la entrevista, Macla Yamada, una de las presentadoras del espacio, no tardó en imitar a la exmodelo interpretando una de sus canciones más populares como es “Soy Soltera”.

Además, la mejor amiga de Milett Figueroa se puso a parodiar algunas frases icónicas de la conductora de televisión como “Apechuga nomás que te queda” y “Envidiosa”, desatando las risas de la empresaria y la de sus compañeros que calificaron el momento como “sorprendente”.

La imitación de Macla ha generado que el video tenga más de un millón y medio de reproducciones en TikTok, más de cien mil Me Gusta y cientos de comentarios reaccionando a este anecdótico momento. “La voz de Macla se parece más a Tilsa que la propia Tilsa”, “A Macla le sale la voz de Tilsa cuando era más joven”, “A Macla le sale más lindo”, “Las canciones de Tilsa nunca pasaran de moda”, fueron lo que escribieron algunos usuarios en el internet.

¿QUÉ DIJO TILSA LIZANO SOBRE JUAN VARGAS?

Hace algunas semanas, Tilsa Lozano estuvo como invitada en el programa América Hoy, donde estuvo comentando sobre el acontecer del espectáculo. Sin embargo, la exparticipante de ‘El Gran Chef Famosos’ no esperó que el magazín emitiera un video sobre la reconciliación entre el Cuto Guadalupe y Juan Manuel Vargas luego que tuvieran una discusión en un espacio de TV. De esta manera, la cantante se reencontró una vez más con las imágenes del popular ‘Loco’, por lo que vivió un momento tenso en el set.

Edson Dávila intentó ‘trolear’ a la exchica vengadora preguntándole acerca del tema que acaba de ver, por lo que ella no dudo en considerar con un buen sentido del humor a Cuto, aunque el popular ‘Giselo’ le pidió su opinión sobre la apariencia del ‘Loco’ Vargas. “Estaba ocupada (...) no pude ver bien la nota, no lo reconocí”, dijo ‘Tili’ entre risas y algo nerviosa. Ante ello, los presentadores del programa de América TV hicieron mostrar su molestia ante el informe ya que a la próxima la exconejita de Playboy no regresaría.