El programa televisivo “Mande quien mande” generó una ola de reacciones luego de que Tula Rodríguez protagonizara un inesperado beso junto al actor argentino Fernando Niño durante una dinámica en vivo. Este efusivo episodio, ocurrido en plena transmisión de América TV frente a reconocidas estrellas internacionales y unos atónitos presentadores que quedaron en shock, no solo desató el asombro inmediato en el set de televisión, sino que encendió un acalorado debate en las plataformas digitales debido a la actual situación sentimental del artista extranjero. En cuestión de minutos, las imágenes comenzaron a viralizarse en redes sociales, donde usuarios compartieron opiniones divididas sobre la cercanía entre ambos artistas y el significado detrás de este comentado momento televisivo. A continuación, te contamos todos los detalles de este controversial episodio.

¿CÓMO SE ORIGINÓ EL INESPERADO BESO ENTRE TULA RODRÍGUEZ Y EL ACTOR EXTRANJERO EN TELEVISIÓN EN VIVO?

El episodio ocurrió durante el transcurso de un segmento de simulación actoral del espacio ‘Mande quien mande’. En medio de esta dinámica, la presentadora peruana y el artista argentino Fernando Niño se fundieron en un efusivo y largo beso que dejó paralizados a los televidentes y a los propios conductores del formato, Laura Huarcayo y ‘La Carlota’.

Tras el suceso, ambos artistas se dieron un afectuoso abrazo entre risas generalizadas. Acto seguido, la animadora manejó la situación con su habitual espontaneidad y sentido del humor.

Cabe señalar que el episodio se desarrolló ante la mirada de invitados especiales de México, entre los que destacaban figuras de la talla de Humberto Zurita, Stephanie Salas, Chantal Andere y Gina Varela.

¿QUÉ TIPO DE RELACIÓN UNE A AMBOS ARTISTAS?

El fuerte lazo y el nivel de familiaridad que exhiben se construyó a raíz de su participación conjunta en la segunda etapa de la teleserie ‘Los otros Concha’, producción donde encarnaban a una pareja sentimental.

A partir de entonces, varios seguidores empezaron a especular sobre un posible romance fuera de cámaras debido a la química que mostraban en entrevistas y apariciones públicas. Sin embargo, tanto Tula Rodríguez como Fernando Niño han señalado anteriormente que mantienen únicamente una amistad basada en la confianza y el compañerismo.

Es importante señalar que, desde que enviudó de Javier Carmona, la conductora ha procurado mantener un perfil sumamente reservado con respecto a su privacidad amorosa.

¿QUÉ POLÉMICA GENERÓ EL BESO EN REDES SOCIALES?

La escena no pasó desapercibida para los usuarios de las redes sociales, quienes rápidamente expresaron opiniones divididas. Algunos consideraron que el momento formó parte del entretenimiento habitual de la televisión y destacaron la naturalidad con la que ambos actuaron.

No obstante, otros cuestionaron la intensidad del beso debido a que Fernando Niño mantiene una relación sentimental con la conductora e influencer Macla Yamada. Por esa razón, el episodio se convirtió en uno de los temas más comentados de la farándula peruana en las últimas horas, según informa Exitosa.

¿CÓMO VA LA NUEVA ETAPA DE TULA EN “MANDE QUIEN MANDE”?

La conductora fue presentada semanas atrás como la nueva integrante del programa de América TV, noticia que generó entusiasmo entre sus seguidores y compañeros de conducción. Su llegada fue celebrada en vivo por Laura Huarcayo y La Carlota, quienes le dieron una cálida bienvenida en esta nueva etapa profesional.

VÍDEO RECOMENDADO: