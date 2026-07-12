Tula Rodríguez se ha convertido en uno de los personajes más queridos del medio nacional, gracias a su amplia trayectoria artística que la ha llevado a formar parte de importantes producciones. De hecho, se mantiene activa en las redes sociales, creando contenido para sus plataformas principales. Sin embargo, en las últimas horas, la actriz peruana atravesó un momento difícil en su vida al ser sometida a una cirugía de emergencia, situación que captó la atención de sus seguidores y de los medios de espectáculos. Frente a esta situación, la conductora de televisión no dudó en pronunciarse sobre su estado de salud que atraviesa ahora y expresar su preocupación por su hija. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL ESTADO DE SALUD DE TULA RODRÍGUEZ?

El último 10 de julio, Tula Rodríguez utilizó sus redes sociales para contar a sus seguidores que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente de emergencia debido a que le detectaron cálculos en la vesícula. De acuerdo con la presentadora de televisión, llevaba varios días sintiendo molestias y otros síntomas, por lo que, tras ser evaluada por su doctora, esta le recomendó acudir de inmediato a un centro de salud para que ingrese a sala de operaciones. Sin embargo, esta inesperada noticia la tomó por sorpresa, lo que generó una profunda preocupación en la actriz precisamente por el bienestar de su hija Valentina Carmona, quien radica en el extranjero por motivos de estudios. Pese a ello, Tula, quien se encontraba acompañada de su hermana desde el inicio, reveló que salió bien de la operación y no dudó en agradecer las muestras de apoyo que recibió de parte de sus amistades cercanas y fans.

“Me operaron de emergencia. A veces no paramos de trabajar y ver mil cosas y no nos damos cuenta que tenemos que parar por nuestra salud, felizmente todo salió bien y estoy en recuperación. Gracias a Dios todo bien, estoy en recuperación. Entré muy tranquila a la sala y ya cuando vi las luces, al anestesiólogo y toda la situación, me dio un poquito de ‘tiki tiki’, con esa sensación de que mi hija solo depende de mí, que tengo que salir de esta doctora, dígale a mi hija que la amo. Cuando terminé la operación y desperté, hablé con mi hija que estoy bien, porque somos así, en lugar de recuperarnos nosotros y ahí pensar en los hijos, en la familia, no, uno quiere que ellos estén tranquilos. No sé si te ha pasado, pero bueno, aquí andamos, un día a la vez”, relató la exbailarina de 49 años.

¿QUÉ CARRERA ESTUDIARÁ LA HIJA DE TULA RODRÍGUEZ?

Hace unos meses, Tula Rodríguez compartió una serie de imágenes en las que acompañó a su hija, Valentina Carmona, en el inicio de su etapa universitaria, donde estudiará la carrera de audiología en Estados Unidos. Sin embargo, el momento más emotivo llegó cuando tuvo que despedirse de ella entre lágrimas, representando un gran paso en su vida personal y profesional a su corta edad, lejos de su familia. Así, en otra parte del video se observó que ambas recorrieron las instalaciones de la universidad, donde la menor de 17 años recibió orientación e información acerca de los cursos que desarrollará. “No tengo palabras para describir este momento, solo puedo decir que estoy feliz y orgullosa por este nuevo paso de mi Vale. Te amo y todo va a estar bien. Estaremos separadas por la distancia, pero unidas por un mismo sentimiento. Te amo hasta el infinito”, expresó.