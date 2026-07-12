Por Redacción EC

Tula Rodríguez se ha convertido en uno de los personajes más queridos del medio nacional, gracias a su amplia trayectoria artística que la ha llevado a formar parte de importantes producciones. De hecho, se mantiene activa en las redes sociales, creando contenido para sus plataformas principales. Sin embargo, en las últimas horas, la actriz peruana atravesó un momento difícil en su vida al ser sometida a una cirugía de emergencia, situación que captó la atención de sus seguidores y de los medios de espectáculos. Frente a esta situación, la conductora de televisión no dudó en pronunciarse sobre su estado de salud que atraviesa ahora y expresar su preocupación por su hija. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.