Cristiano Ronaldo ha vuelto a sacudir las redes sociales, pero esta vez no por sus goles ni por sus marcas dentro del campo de juego. El astro portugués sorprendió a sus millones de seguidores al compartir una serie de fotografías en su cuenta de Instagram donde muestra parte de su multimillonaria y exclusiva colección de vehículos, acompañada de una breve pero contundente frase: “My toys” (mis juguetes).

El delantero del Al-Nassr, conocido por su afición a la alta velocidad y los vehículos de lujo, dejó ver algunos de los ejemplares más codiciados de su garaje privado, generando millones de interacciones y comentarios de fanáticos y amantes de los motores en todo el mundo.

La impresionante colección de superdeportivos de CR7

El garaje de Cristiano Ronaldo es considerado uno de los más valiosos del mundo del deporte. En las imágenes compartidas en redes sociales se pueden apreciar modelos de edición limitada que combinan potencia, ingeniería de vanguardia y un diseño extraordinario.

Entre los vehículos que destacan en su flota privada se encuentran:

Ferrari Monza SP2: Un exclusivo modelo monoplaza/biplaza inspirado en los autos de carreras de los años 50, con un valor superior a los 1,8 millones de dólares.

Un exclusivo modelo monoplaza/biplaza inspirado en los autos de carreras de los años 50, con un valor superior a los 1,8 millones de dólares. Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse: Uno de los hiperdeportivos más rápidos del planeta, capaz de superar los 400 km/h.

Uno de los hiperdeportivos más rápidos del planeta, capaz de superar los 400 km/h. Ferrari Daytona SP3: Una joya de la serie Icona de la firma italiana, equipada con un motor V12 atmosférico de más de 800 caballos de fuerza.

Una joya de la serie Icona de la firma italiana, equipada con un motor V12 atmosférico de más de 800 caballos de fuerza. Rolls-Royce Cullinan y Phantom: La definición máxima del confort y el lujo británico para viajes diarios.

¿A cuánto asciende la fortuna sobre ruedas de Cristiano Ronaldo?

Se estima que la colección completa de automóviles de Cristiano Ronaldo está valuada en más de 100 millones de dólares y cuenta con más de 40 vehículos distribuidos entre sus propiedades en España, Italia, Portugal y Arabia Saudita.

A lo largo de los años, el futbolista ha ido sumando piezas cada vez más exclusivas. Una de las más destacadas es el Bugatti Centodieci, un automóvil del cual solo se fabricaron 10 unidades en todo el mundo para celebrar los 110 años de la marca francesa, con un precio estimado en 9 millones de dólares.

Millones de “me gusta” en Instagram

La publicación no tardó en volverse viral. En cuestión de minutos, el post acumuló millones de “me gusta” y miles de comentarios de figuras del deporte, celebridades y aficionados que admiraron la espectacular exhibición.

Para Cristiano Ronaldo, esta flota representa el fruto de una carrera llena de éxitos y récords dentro del fútbol profesional. Sin duda, sus “juguetes” continúan siendo motivo de fascinación para el público global.