Tras casi una década de relación y una familia consolidada con cinco hijos en común, la esperada boda entre Cristiano Ronaldo y la modelo y empresaria Georgina Rodríguez finalmente tiene fecha y lugar. Según reveló el diario británico The Sun, la pareja celebrará su enlace este sábado 8 de agosto de 2026.

La noticia llega tras años de expectativa y un compromiso hecho público el 11 de agosto de 2025, cuando Georgina compartió en sus redes sociales la fotografía de un imponente anillo de diamantes valorado entre 6 y 12 millones de dólares.

La Catedral de Funchal: El escenario histórico para el “sí, acepto”

La ceremonia religiosa tendrá lugar a las 15:00 horas en la Catedral de Funchal, un emblemático templo con más de 500 años de historia situado en el centro de la capital de la isla de Madeira, Portugal.

La elección de esta ubicación posee un profundo valor emocional para el delantero del Al-Nassr. Funchal es la tierra natal de Cristiano Ronaldo, el lugar donde nació hace 41 años y donde dio sus primeros pasos antes de iniciar su trayectoria profesional en el fútbol mundial.

Recepción de cinco estrellas en el hotel Savoy Palace

Para la gran fiesta posterior al acto religioso, la pareja reservó el prestigioso Savoy Palace, un hotel de cinco estrellas ubicado a pocos metros de la catedral. Con el fin de resguardar la privacidad del evento y la seguridad de los asistentes, el establecimiento ha implementado estrictas medidas de seguridad.

Entre las acciones confirmadas, dos pisos enteros del hotel permanecerán cerrados durante el viernes y el sábado, sumado a restricciones de acceso en diversas áreas de bares para los huéspedes habituales.

Desmienten rumores sobre la falsa invitación en Sintra

Antes de confirmarse la información del diario The Sun, circuló en redes sociales una supuesta invitación difundida por el sitio GiveMeSport que ubicaba el enlace el 1 de agosto en el palacio Quinta da Regaleira, en Sintra.

Sin embargo, esta versión fue desmentida rápidamente por medios españoles al comprobarse que dicho sitio turístico operó con total normalidad en esa fecha, confirmando que la imagen de la invitación no era auténtica.

Una lista de invitados repleta de estrellas globales

La boda promete reunir a destacadas celebridades del deporte mundial y del entretenimiento internacional. Entre las figuras mencionadas en los reportes europeos figuran:

Estrellas del fútbol: Excompañeros y colegas como Rio Ferdinand, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior. Además, trascendió la posible presencia de Lionel Messi.

Excompañeros y colegas como Rio Ferdinand, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior. Además, trascendió la posible presencia de Lionel Messi. Celebridades de Hollywood y la música: Nombres de la talla de Vin Diesel, Rihanna, Jennifer Lopez, Drake y Travis Scott.

A pesar de que ni el futbolista ni la empresaria han emitido declaraciones oficiales recientes, la pareja ultimó los detalles de su enlace disfrutando de unos días de vacaciones familiares en un yate en Mallorca, consolidando así uno de los eventos sociales más esperados del año.