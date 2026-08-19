La confirmación del deceso de Favier y Altmayer conmocionó al grupo LVMH, a los directivos de la casa Dior y a decenas de celebridades internacionales, quienes expresaron su profundo pesar por la pérdida de la pareja. Las autoridades locales continúan investigando las circunstancias del choque frontal entre el vehículo de los creativos y un camión en la carretera de Deux-Sèvres. (Foto: Mathilde Favier Instagram)
La confirmación del deceso de Favier y Altmayer conmocionó al grupo LVMH, a los directivos de la casa Dior y a decenas de celebridades internacionales, quienes expresaron su profundo pesar por la pérdida de la pareja. Las autoridades locales continúan investigando las circunstancias del choque frontal entre el vehículo de los creativos y un camión en la carretera de Deux-Sèvres. (Foto: Mathilde Favier Instagram)
Por Paolo Valdivia

La industria del lujo y la alta costura internacional está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Mathilde Favier, la emblemática directora de Relaciones Públicas de la casa Dior. La noticia ha conmocionado al mundo del espectáculo, el cine y la moda, sectores donde Favier era reconocida no solo por su impecable trayectoria profesional, sino también por ser una de las figuras más queridas y conectadas de París.

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