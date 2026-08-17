"Spider-Man: Brand New Day" se ha convertido en la primera película del Hombre Araña que ha llegado a la cifra de los 2 billones de dólares acumulados. (Foto: Sony)
"Spider-Man: Brand New Day" se ha convertido en la primera película del Hombre Araña que ha llegado a la cifra de los 2 billones de dólares acumulados. (Foto: Sony)
Por Paolo Valdivia

El Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) y Sony Pictures han vuelto a hacer historia en la industria del entretenimiento. La esperada entrega, “Spider-Man: Brand New Day”, ha roto de manera oficial la barrera de los 2 billones de dólares ($2,000 millones) en la taquilla global, consolidándose como uno de los mayores fenómenos cinematográficos de la década y reafirmando el dominio del héroe arácnido en la cultura popular.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.