La llegada de BTS a Lima ya comienza a sentirse en distintos rincones de la capital. A pocos días de los conciertos que la agrupación surcoreana ofrecerá en la ciudad, el entusiasmo de sus seguidores también se ha trasladado al emporio comercial de Gamarra, donde las prendas inspiradas en los integrantes del grupo se han convertido en una de las opciones buscadas por los fanáticos que quieren lucir un recuerdo especial durante las esperadas presentaciones. Aquí te contaremos todos los detalles que debes conocer sobre este tema que es de gran interés para los fans de la banda surcoreana.

Gamarra se tiñe de BTS

En las últimas jornadas, las galerías de este concurrido centro comercial de La Victoria han recibido a seguidores interesados en encontrar camisetas y otras prendas relacionadas con la popular boy band. El movimiento comercial refleja la expectativa que existe entre quienes cuentan los días para reencontrarse con la música del grupo surcoreano en territorio peruano.

Un recorrido realizado por RPP permitió comprobar que distintos negocios ya tienen entre sus productos prendas alusivas a BTS. De esta manera, los seguidores encuentran en Gamarra una alternativa para conseguir artículos relacionados con la agrupación sin tener que esperar al día del espectáculo.

Camisetas desde S/25

Entre los productos que más llaman la atención aparecen las camisetas estampadas con imágenes vinculadas a los integrantes de BTS. De acuerdo con los comerciantes consultados, estas prendas pueden encontrarse desde S/25, aunque el costo puede variar dependiendo de la cantidad adquirida.

La posibilidad de comprar varias unidades también abre la puerta a precios especiales. Los vendedores indicaron que quienes realizan compras al por mayor pueden acceder a una reducción en el monto, una alternativa que puede resultar atractiva para grupos de seguidores que buscan adquirir prendas para compartir durante los conciertos.

También puedes llevar tu propia camiseta

Pero la oferta no se limita a las prendas que ya están disponibles en las galerías. Los comerciantes también cuentan con una opción pensada para quienes ya tienen una camiseta y quieren personalizarla con algún diseño relacionado con BTS.

El procedimiento es sencillo: el fanático puede acudir con su propia prenda y solicitar que se le coloque la imagen que desea. El servicio de estampado tiene un precio aproximado de S/10, aunque, al igual que ocurre con las camisetas, existe la posibilidad de obtener un descuento cuando se solicitan varios trabajos.

La cuenta regresiva ya comenzó

Mientras se acerca la fecha de los conciertos, la expectativa entre los seguidores de BTS continúa creciendo. Para muchos fanáticos, conseguir una camiseta personalizada representa una manera de acompañar la experiencia y llevar al espectáculo un elemento que refleje su admiración por la agrupación.

Así, Gamarra se suma al ambiente previo a la llegada de BTS a Lima. Entre camisetas, estampados y diseños dedicados a los integrantes, el emporio comercial se convierte en uno de los puntos donde ya se puede observar parte de la fiebre que genera la visita del grupo surcoreano a la capital.