Por Redacción EC

La llegada de BTS a Lima ya comienza a sentirse en distintos rincones de la capital. A pocos días de los conciertos que la agrupación surcoreana ofrecerá en la ciudad, el entusiasmo de sus seguidores también se ha trasladado al emporio comercial de Gamarra, donde las prendas inspiradas en los integrantes del grupo se han convertido en una de las opciones buscadas por los fanáticos que quieren lucir un recuerdo especial durante las esperadas presentaciones. Aquí te contaremos todos los detalles que debes conocer sobre este tema que es de gran interés para los fans de la banda surcoreana.