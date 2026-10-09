Ante este escenario, los empresarios de Gamarra plantean que el Gobierno implemente un fondo de S/10.000 millones para las micro y pequeñas empresas, además de créditos baratos. Foto: EC.
Ante este escenario, los empresarios de Gamarra plantean que el Gobierno implemente un fondo de S/10.000 millones para las micro y pequeñas empresas, además de créditos baratos. Foto: EC.
Por Redacción EC

Las pérdidas en Gamarra ya alcanzarían los S/1.000 millones debido al impacto del fenómeno de El Niño, según indicó André Condoré Ayala, vicepresidente de la Asociación de Empresarios Gamarra del Perú, en entrevista para RPP.

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