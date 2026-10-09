Las pérdidas en Gamarra ya alcanzarían los S/1.000 millones debido al impacto del fenómeno de El Niño, según indicó André Condoré Ayala, vicepresidente de la Asociación de Empresarios Gamarra del Perú, en entrevista para RPP.

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“Tenemos mercadería que está aguantada, que no se vende. Y para surtir, porque no sabemos lo que va a haber en el día, tenemos mercadería en stock que lo estamos promocionando a precio casi como para tener el pan para salir adelante y no quedarnos estancados. Porque en Gamarra somos alrededor de 50 mil mype que vivimos el día a día de la venta: si no vendemos, no comemos”, manifestó el representante del emporio.

La cifra casi duplica la estimación previa de S/600 millones que manejaban los empresarios. Condoré explicó que el principal problema es la acumulación de mercadería que no logra venderse debido a las altas temperaturas.

Asimismo, señaló que la campaña de invierno, que considera la segunda más importante del año para el sector, ya está completamente perdida. “Nosotros ya nos tenemos que estar preparando para diciembre, pero como está el clima, no nos podemos aventurar en comprar”, precisó.

El problema que las empresas enfrentan es que confeccionan sus prendas con dos o tres meses de anticipación. Sin embargo, ante la incertidumbre sobre las temperaturas de los próximos meses, no tienen claridad sobre qué productos ni cuánto comprar.

Dicha situación también está afectando a los proveedores de telas y materias primas, que mantienen productos acumulados porque los confeccionistas han reducido sus compras. “Estamos rotando, tratando de sobrevivir el día a día con el stock que tenemos, haciendo pequeñas campañas de corte, confección, como para mover la mercadería nada más”, explicó.

Ante este escenario, los empresarios de Gamarra plantean que el Gobierno implemente un fondo de S/10.000 millones para las micro y pequeñas empresas, además de créditos baratos. Otra de las alternativas es trasladar parte de la mercadería hacia regiones donde las bajas temperaturas generan una mayor demanda de ropa de abrigo.

En ese sentido, los empresarios han planteado realizar ferias itinerantes en zonas como Cusco, Puno, Huancayo y Huancavelica, aunque señalan que primero se debe identificar dónde existe realmente una mayor necesidad de prendas para el frío.

Además, de estas medidas Gamarra reclama la instalación de mesas de trabajo con el Gobierno para definir acciones frente al impacto del fenómeno de El Niño. Condori indicó que, hasta el momento, los dirigentes del emporio comercial no han tenido una reunión con Keiko Fujimori ni con el ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo.