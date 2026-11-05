A pocos días de la llegada del papa León XIV a nuestro país, los comerciantes del emporio comercial de Gamarra asombran a sus visitantes con polos y merchandising alusivos al Santo Padre.
A pocos días de la llegada del papa León XIV a nuestro país, los comerciantes del emporio comercial de Gamarra asombran a sus visitantes con polos y merchandising alusivos al Santo Padre.
La expectativa por la visita papal ha encendido el entusiasmo de los empresarios textiles, quienes han volcado su ingenio para ofrecer prendas conmemorativas a los miles de fieles que recorren las galerías del distrito de La Victoria.
Diseños regionales
La propuesta de moda y fe destaca por su fuerte identidad regional y toque humorístico respetuoso. Entre las piezas más solicitadas se encuentran polos con impresiones de “El papa es charapa”, acompañados de dibujos alusivos a Pucallpa.
Asimismo, la calidez del norte peruano se hace presente con diseños que muestran al “papa con chifles”, en referencia directa a su próxima estancia en Pimentel, Chiclayo.
Con esta variada oferta de indumentaria y recuerdos, los emprendedores de Gamarra reafirman su capacidad de adaptarse a los grandes acontecimientos nacionales, uniendo la devoción de la ciudadanía con el talento textil peruano.
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