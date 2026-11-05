El emporio comercial de Gamarra asombra a sus visitantes con polos y merchandising alusivos al Santo Padre. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec(
El emporio comercial de Gamarra asombra a sus visitantes con polos y merchandising alusivos al Santo Padre. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec(
Por Redacción EC

A pocos días de la llegada del papa León XIV a nuestro país, los comerciantes del emporio comercial de Gamarra asombran a sus visitantes con polos y merchandising alusivos al Santo Padre.

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