El episodio más grave ocurrió el 23 de mayo, en la guardia de prevención. El agente Rony Canahuire Quecara pretendía ingresar con ocho paquetes adheridos a la cintura: cuatro con marihuana, tres con cigarrillos y uno con dos celulares, cargadores y cables USB. En los bolsillos del pantalón llevaba S/ 2,000 en efectivo.

La inspección alcanzó al vehículo de su colega Luis Collazos Cainamari, donde se encontró otro paquete con cargadores, encendedores, dos radios portátiles y S/ 2,000 adicionales. Canahuire fue detenido por el Depincri Puente Piedra y se acogió al silencio. Collazos fue incluido en la investigación, pero mantiene su libertad.

La modalidad se repitió el 24 de setiembre, con José Huamán Hinostroza y Paula Ríos Infante, servidores del área de trabajo en talleres e integrantes del Centro de Educación Técnico - Productiva (Cetpro). A ellos se les imputó ingresar seis latas de barniz donde camuflaban paquetes de marihuana. La droga, de acuerdo con las pesquisas policiales, tenía como destino al interno colombiano Pedro Hernández Ramírez, preso por sicariato en el pabellón 10, quien admitió su vínculo con el cargamento.

A este esquema se suma el caso registrado el 22 de abril. Doris Gómez Farfán y Gina Yaure Durand, ambas operadoras del área de videovigilancia del penal, fueron intervenidas al pasar sus bolsos por los rayos X. Llevaban celulares y cargadores de su propiedad. Alegaron contar con autorización para ingresar los equipos, pero no presentaron documentos que sustenten dicha versión. Las dos trabajadoras fueron puestas a disposición de la comisaría de Ancón.

—El expediente —

A Las intervenciones de malos agentes en los controles de Ancón I se suman los hallazgos de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada (Fecor), en el marco del caso ‘La Confederación’. En la carpeta fiscal, un colaborador eficaz señaló a un personaje clave para el ingreso de material ilícito, un agente del INPE que lleva el apelativo de ‘Tipiani’. Las investigaciones fiscales buscan dar con la identidad de dicho agente penitenciario para desmantelar su red interna.

“Se supone que es un penal de máxima seguridad donde debería haber todos los mecanismos necesarios. Pero no se está cumpliendo a cabalidad. Ni siquiera hay cámaras, no funciona ni la body scan. Hay cámaras, pero no graban”, advirtió a El Comercio el fiscal Edwin Velásquez, de la Fecor noroeste.

El INPE informó a este Diario que ya se nombró a un nuevo director de Ancón I, se relevó al subdirector, y se ha realizado una reorganización de la seguridad. Además, indicaron que se realiza contrainteligencia con oficiales en retiro de las Fuerzas Armadas para frenar la corrupción y recuperar el control interno.