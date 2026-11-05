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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La reciente desarticulación de la organización criminal ‘La Confederación’ expone la fragilidad del establecimiento penitenciario Ancón I. En lo que va de 2026, al menos seis trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) han sido involucrados en la infiltración de celulares y droga dentro del penal de máxima seguridad.

Merlín IA

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