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Línea directa desde la cárcel

Una red criminal alquilaba celulares e Internet a los reclusos de Ancón I en las narices del sistema penitenciario.

    Editorial El Comercio
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    Operativo en el penal Ancón I la madrugada del 23 de septiembre a cargo de la Fiscalía. (Foto: X/@FiscaliaPeru)
    Operativo en el penal Ancón I la madrugada del 23 de septiembre a cargo de la Fiscalía. (Foto: X/@FiscaliaPeru)

    Para nadie es un secreto que las organizaciones criminales operan a sus anchas desde los penales. Los barrotes no son obstáculo para que planifiquen secuestros, extorsionen a sus víctimas y hasta ordenen crímenes. Cada cierto tiempo vemos los resultados de requisas que son presentadas como grandes éxitos por las autoridades cuando en realidad lo que se debería explicar es cómo ingresaron estos objetos a las cárceles.

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