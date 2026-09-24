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El deporte peruano, el hallazgo de elementos ilegales en requisa en Ancón I y la mafia de la venta de boletos en Machu Picchu

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este jueves 24 de setiembre.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

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    Santuario Histórico de Machu Picchu en el ojo de la tormenta por mafia de reventa de boletos. (Foto: AP)
    Santuario Histórico de Machu Picchu en el ojo de la tormenta por mafia de reventa de boletos. (Foto: AP)

    En el Semáforo de este jueves 24 de setiembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, los deportistas peruanos que hacen historia, con el ingreso de Piero Guaylupo a la principal promotora mundial de artes marciales mixtas y la cosecha de medallas del Perú en los Juegos Odesur Santa Fe 2026. Segundo, la requisa en el penal Ancón I, donde fueron hallados más de 35 celulares con chips, drogas y armas blancas. Finalmente, el problema de la mafia en la venta de boletos de Machu Picchu.

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