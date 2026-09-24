El deporte peruano, el hallazgo de elementos ilegales en requisa en Ancón I y la mafia de la venta de boletos en Machu Picchu

En el Semáforo de este jueves 24 de setiembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, los deportistas peruanos que hacen historia, con el ingreso de Piero Guaylupo a la principal promotora mundial de artes marciales mixtas y la cosecha de medallas del Perú en los Juegos Odesur Santa Fe 2026. Segundo, la requisa en el penal Ancón I, donde fueron hallados más de 35 celulares con chips, drogas y armas blancas. Finalmente, el problema de la mafia en la venta de boletos de Machu Picchu.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Deportistas peruanos que hacen historia

Buenas noticias en el deporte peruano. Por un lado, está el hito de Piero Guaylupo, peleador peruano de 21 años que se convirtió en el octavo compatriota en integrar la promotora de artes marciales mixtas más importante del mundo. Por el otro, está la cosecha de medallas de la delegación peruana en los Juegos Odesur Santa Fe 2026, con preseas de oro en disciplinas como tiro deportivo, remo y esquí acuático, entre otras. Logros que reflejan el talento y la competitividad de nuestros deportistas en distintas disciplinas.

🔴Hallan elementos ilegales en requisa en Ancón I

El gobierno declaró en emergencia cinco penales y dispuso reforzar su control. Sin embargo, una requisa en Ancón I volvió a poner en evidencia la presencia de objetos prohibidos dentro de los penales. La Fiscalía y la Policía Nacional del Perú hallaron más de 35 celulares con chips, drogas y armas blancas en espacios de internos investigados por organización criminal. El control penitenciario no puede limitarse a retirar lo prohibido, esperando que la acción sea destacada como un logro, cuando el primer deber consiste en impedir que los objetos ingresen ilegalmente.

🔴Mafia en la venta de boletos de Machu Picchu

La venta de boletos para ingresar a Machu Picchu vuelve a quedar bajo cuestionamiento tras la denuncia contra un grupo de unas 40 agencias de viajes. De acuerdo con la Subprefectura del Santuario Histórico, una agencia llegó a adquirir 11.200 boletos mediante nombres falsos o bots. La denuncia revela las fallas de un sistema que permite el acaparamiento de entradas que se revenden a precios mayores y termina perjudicando la imagen del país, cuando la solución debe consistir en garantizar un acceso transparente y equitativo a la maravilla del mundo.