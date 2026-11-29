Carlos Arias Lazarte (62), Ulises Yaya Zumaeta (63) y Ramiro Bustamante Zegarra (62) -nombrados por orden de antigüedad funcional- ya alistan sus planes de gobierno que deberán exponer ante sus pares, este 30 de noviembre, antes del cónclave oficial para su elección que será el primer jueves de diciembre.

El Comercio solicitó a los tres magistrados conocer las propuestas más importantes que implementarán en caso sean electos. Hasta el cierre de este informe, solo el magistrado supremo Ulises Yaya aceptó explicar sus principales propuestas.

Mientras tanto, en los pasillos de Palacio de Justicia los magistrados supremos titulares mantienen en reserva sus votos; aunque se avizoran escenarios de una segunda vuelta para elegir al juez supremo que conducirá este poder del Estado durante los próximos dos años (2027-2028).

SALA PLENA DE LA CORTE SUPREMA

Para ser electo presidente del PJ, en primera vuelta, se necesitan 11 votos de los 19 jueces supremos que participarán de la elección. En caso de no alcanzar el pase directo irán a una segunda vuelta los dos magistrados que obtuvieron la mayor cantidad de votos y aquí la elección se decidirá por mayoría simple.

“Será una elección reñida y polarizada”, indica una de las fuentes consultadas para este informe.

Otra fuente asegura que no existe polarización y que todo eso “es un cuento y que no se conoce la relación de los jueces del Poder Judicial”. “Hablan de derecha, de izquierda o caviarismo, pero eso es mentira”, remata esta fuente.

Sin embargo, otras voces aseguran que los candidatos sí representan una línea marcada dentro del PJ y que las elecciones podrían terminar entre “caviares contra no caviares”.

Por ello, se presumen dos escenarios de segunda vuelta. El primero, entre el magistrado Arias Lazarte quien postula por tercera vez y representaría el lado no caviar frente al magistrado Bustamante Zegarra que sería apoyado por la línea oficialista y progresista. Mientras que, el segundo escenario es que el magistrado Yaya Zumaeta, cuya línea se dibuja en medio de sus contendores, pueda capitalizar los votos de los jueces supremos más “jóvenes” en el cargo y pase a una segunda vuelta frente a cualquiera de sus pares.

Cada voto está en juego. Incluso el de aquellos magistrados que dejarán el PJ la quincena de diciembre, como son los jueces supremos Jorge Salas Arenas y Ana María Aranda.

Así las cosas, la curia judicial tendrá que elegir a su cabeza en medio del reclamo social que exige resultados claros, visibles y verificables.

Por tanto, quien asuma el liderazgo del Poder Judicial deberá desplegar una política no solo administrativa interna; también de labor interinstitucional para hacer frente a problemas como la criminalidad organizada que ha tomado por asalto al país, y en paralelo tratar de conducir este poder del Estado que por más de dos décadas sigue hablando de una reforma judicial que no se consolida mientras padece la falta de presupuesto, la provisionalidad y la carga procesal que los desborda.

En la mira. Jueces y fiscales deberán hacer públicas sus denuncias y procesos administrativos.

Ulises Yaya: “Cuando uno trabaja en el Poder Judicial, vive para servir a las personas”

En diálogo con El Comercio, el juez supremo Ulises Yaya Zumaeta, comentó los principales aspectos de su Plan de Gobierno, asegurando que los siete ejes que propone buscan que la justicia llegue a tiempo, sea independiente, transparente y cercana a las personas, donde el ciudadano se encuentre en el centro.

El magistrado supremo sostuvo que su plan se elaboró en base a la información recopilada no solo en los siete años que fue magistrado de control y recorrió el país; sino también en las reuniones -virtuales en mayoría- que ha sostenido con 25 de las 35 cortes a nivel nacional.

Yaya Zumaeta aseguró que su propuesta se basa en “la realidad” que atraviesa el PJ, tanto sus debilidades como sus potencialidades.

“Me parece que lo que hay, en este momento, es un aparente divorcio entre el Poder Judicial y la ciudadanía, en principio. Quiero, a través de mi trabajo, durante mi gestión, volver a conectar con la población, porque cuando uno trabaja en el Poder Judicial, vive para servir a las personas. Y tenemos una responsabilidad, tenemos tenemos que saber escuchar al país y conocer los problemas que aquejan al país y construir conexiones.” Ulises Yaya Zumaeta, juez supremo titular

Una de las propuestas más urgentes que considera implementar en su posible gestión es “una campaña agresiva de descarga procesal” donde participen jueces, funcionarios y servidores del PJ, para que la ciudadanía pueda tener respuesta a sus demandas, “que sus casos se resuelvan”.

Recordó que fue impulsor del Proyecto “Curia”, un asistente de Inteligencia Artificial que asiste a los magistrados y personal jurisdiccional en el análisis de expedientes y la proyección de resoluciones.

“Pero esto no viene solo. Esto solo sería una expresión de voluntad. Tengo que hacer y así lo estamos planificando, tenemos que hacer algunos cambios importantes. Lo más importante es transformar digitalmente nuestro Poder Judicial. Pensamos que modernizar la justicia va a permitir seguir un sistema más confiable, la predictibilidad, y utilizarla inteligencia artificial de manera responsable”, sostuvo.

Al ser consultado sobre el aspecto humano, pasando por la ética de los jueces, Yaya Zumaeta aseguró que sí contempla el fortalecimiento del recurso humano, a través de la capacitación de jueces y trabajadores, “apostar por la meritocracia” y rescatar a los “mejores elementos” del PJ, pues de los contrario “se continuará con los mismos defectos, las mismas dificultades de encontrar a jueces que, primero no conocen lo que están haciendo, y segundo, que eventualmente se dejen manipular por intereses ajenos al correcto servicio de la justicia.”

Al ser consultado sobre cuál será el rol del PJ para coadyuvar a la lucha contra la criminalidad organizada, Yaya Zumaeta aseguró que muchas veces, de los casos que se producen, no todos terminan en el PJ para su procesamiento. No obstante, aseguró que buscarán mejorar la coordinación con el Ministerio Público a fin de fortalecer las Oficinas de Flagrancia.

“La verdad que es muy preocupante que la criminalidad siga incrementándose y se tenga la sensación de que el Estado los libera, pero no es están así. El Poder Judicial, por ejemplo, está trabajando intensamente con las Oficinas de Flagrancia y vamos a continuar con este propósito.” Ulises Yaya Zumaeta, juez supremo titular

Otros sucesos que ha venido atravesando el Poder Judicial en los últimos años, es la revocatoria o nulidad de sus fallos -al menos de casos mediáticos- ante el Tribunal Constitucional (TC). Sobre ello, el magistrado reconoció que en algunos casos el TC no ha compartido las posiciones de la Corte Suprema, asegurando que ello se produce por una cuestión de ópticas, criterios e independencia de cada institución; no obstante, precisó, los fallos de ambos deben ser respetados y acatados.

“No pretendamos que todos resolvamos por igual, estoy convencido que vivimos en un país con muchos pensamientos, con muchas formas de ver a nuestro país, esto también hay que respetar, por eso es que soy consciente de que esta situación que está ocurriendo actualmente, que usted ha resumido, nos debe generar un llamado a construir un Poder Judicial que pueda fortalecer la confianza en el país”, anotó el magistrado.

ULISES YAYA ZUMAETA, JUEZ SUPREMO TITULAR (foto: Poder Judicial)

Finalmente, Yaya Zuameta también anunció que su propuesta de gobierno contempla la implementación de una

También hacer una Oficina Estratégica de Gobernanza, nunca antes vista en la Corte Suprema, que refleje en cifras la resolución de los casos, la cantidad de expedientes actual y completa con la finalidad de buscar la eficiencia jurisdiccional.

“Y por supuesto, la defensa de la independencia, que es un eje transversal, todos sabemos que tenemos que defender (la independencia), pero yo voy más a lo técnico. Atacar los puntos álgidos que hace que la ciudadanía no esté conforme con nuestro trabajo, eso debemos solucionar y por eso voy a trabajar”, concluyó.

Puede revisar el Plan de Gobierno completo aquí:

El Plan de Gobierno que el juez supremo Ramiro Bustamante Zegarra se centra en cinco ejes para desarrollar durante su posible gestión. Empezando por el Fortalecimiento de la Independencia Judicial, el Estado Constitucional de Derecho y la Integridad Institucional, Celeridad, pasando por la Descarga Procesal Efectiva y Compromiso con la Seguridad Ciudadana, Transformación Digital, Interoperabilidad y Datos Abiertos, Fortalecimiento Institucional y Bienestar de Jueces y Servidores, además de Infraestructura Judicial Moderna, Digna y Sostenible.

En esa línea, plantea aplicar mecanismos que tengan como resultado fortalecer la lucha contra la delincuencia y criminalidad mediante la expansión del modelo de Unidades de Flagrancia en todos los distritos judiciales, priorizando zonas de alta incidencia delictiva; estableciendo la predictibilidad de las decisiones y proponer ante el Legislativo la Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, entre otros.

Puede revisar el Plan de Gobierno completo aquí:

En su propuesta de Plan de Gobierno, el juez supremo Carlos Arias Lazarte plantea continuar con lo que ya hicieron sus antecesores, pero estableciendo cuatro ejes estratégicos que desarrollaría en su gestión: Autonomía e Independencia Judicial, Modernización de la Gestión Judicial e Innovación Tecnológica, Acceso a la Justicia y Calidad del Servicio Judicial y Transparencia e Integridad

Además, se compromete a desplegar acciones fundamentales para la mejora de la justicia teniendo en cuenta la independencia judicial, el seguimiento de ejecución de las decisiones judiciales, implementación de tableros públicos de control en tiempo real con indicadores de celeridad, congestión, cumplimiento de plazos y ejecución por corte superior, entre otros.

Según el documento, en los primeros cien días de gestión buscará crear las condiciones institucionales necesarias para la ejecución de su Plan de Gobierno.

Puede revisar el Plan de Gobierno completo aquí:

PERFIL DE LOS MAGISTRADOS CANDIDATOS

ULISES YAYA ZUMAETA Juez Supremo Titular Carrera judicial: Quinta Sala Suprema de Derecho Constitucional y Social Transitoria (cargo actual). Nombrado juez superior titular de Lima en 2003 y ratificado en 2012. En julio del 2022, por concurso público, fue nombrado juez supremo titular.

Formación Académica: Abogado y licenciado en Administración por la Universidad Nacional Federico Villarreal, Maestro en Derecho Civil y Comercial por la Universidad de San Martín de Porres y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Federico Villarreal.

Investigaciones /Procesos Disciplinarios: Durante su proceso de ratificación como juez superior titular, el exConsejo Nacional de la Magistratura (ahora Junta Nacional de Justicia) señaló que desde el 2003 al 2012, no presentaba sanciones disciplinarias aunque sí demandas en su contra y muchas de ellas estaban archivadas, y que su conducta era adecuada, mostrando dedicación a su trabajo. Mientras que, desde su nombramiento como juez supremo (2022) a la fecha, la JNJ desestimó 11 denuncias presentadas en su contra como integrante de una Sala Suprema.

Algunos fallos o decisiones de función: Como jefe de la Oficina de Control de la Magistratura (2023-2024) propuso la destitución de un juez en Tumbes que dejó en libertad a detenidos imputados de ser integrantes de la organización criminal “Los Piratas de Puerto Pizarro”. También propuso, ante la Junta Nacional de Justicia, la destitución del exjuez Walter Ríos por el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”, entre otras sentencias vinculadas a rescisión de contrato e indemnización por daños y perjuicios, exploración minera e impuesto a la renta, etc.

RAMIRO BUSTAMANTE ZEGARRA Juez Supremo Titular Carrera judicial: Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (cargo actual). Nombrado juez superior titular de Arequipa en 2004 y ratificado en 2012. En diciembre del 2022, por concurso público, fue nombrado juez supremo titular.

Formación Académica: Abogado por la Universidad Católica de Santa María – Arequipa, cuenta con maestría en Derecho Constitucional y Tutela Jurisdiccional por la Universidad Nacional San Agustín y es Doctor en Ciencias Forenses y Criminalística por la misma casa de estudios.

Investigaciones /Procesos Disciplinarios: Durante su proceso de ratificación como juez superior titular, el exConsejo Nacional de la Magistratura (ahora Junta Nacional de Justicia) señaló que desde el 2004 al 2012 (N° 832- 2012-PCNM), no presentaba sanciones disciplinarias aunque sí demandas y procesos constitucionales (algunos desestimados), por lo que se observaba una “conducta adecuada al cargo que desempeña”. Durante su entrevista para acceder al cargo de juez supremo fue consultado por una denuncia que lo vinculaba al caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”, hecho que fue rechazado por el magistrado. “Supuestamente indican, en mi caso, que el doctor Lama y quien habla habrían participado en reuniones con empresarios, creo, lo cual es absolutamente falso. Jamás he tenido alguna reunión con empresarios y mucho menos me he reunido con cualquier integrante de los Cuellos Blancos”, respondió entonces. Desde su nombramiento como juez supremo titular hasta la fecha, la JNJ desestimó 15 denuncias presentadas en su contra como integrante de una Sala Suprema.

Algunos fallos o decisiones de función: Entre las sentencias que suscribió como integrante de una sala suprema se encuentran casaciones vinculadas a procesos contenciosos administrativos, derecho de propiedad, demandas de acción popular, y sentencias de casación vinculadas a la aplicación del impuesto general a las ventas de servicio de transporte aéreo en el país, en el marco de una operación de venta interlineal.

CARLOS ARIAS LAZARTE Juez Supremo Titular Carrera judicial: Sala Suprema Civil Transitoria (cargo actual). Nombrado juez superior titular de Lima en 2003 y ratificado en 2011. En diciembre del 2017, por concurso público, fue nombrado juez supremo titular y tuvo una evaluación parcial en 2025.

Formación Académica: Abogado por la Universidad de San Martín de Porres y Magíster en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También ha obtenido el Grado de Maestría en Derecho Marítimo Internacional en el Instituto Internacional de Derecho Marítimo (República de Malta) y es Doctor en Derecho por la Universidad Particular San Martín de Porres.

Investigaciones /Procesos Disciplinarios: Durante su proceso de ratificación como juez superior titular, el exConsejo Nacional de la Magistratura (ahora Junta Nacional de Justicia) señaló que desde el 2003 al 2011, presentaba y una “conducta acorde con los principios y valores”. En agosto del 2022, a través de la Resolución N.º 798-2022-JNJ, la Junta Nacional de Justicia dispuso iniciar un proceso de revisión especial de su nombramiento como juez supremo (Convocatoria 006-2017-SN/CNM) tras ser vinculado a uno de los casos de “Los Cuellos Blancos del Puerto”. “Por mi razón funcional, no he tenido denuncias, sanciones, quejas, investigaciones, no tengo nada de eso. A pesar que he resuelto casos muy delicados, jamás alguien ha dudado de mi independencia y mi trabajo”, dijo a El Comercio en el 2022 sobre su mención en dicho caso. El proceso concluyó en diciembre del 2025, con la aprobación de diversos informes finales, entre ellos el de Arias Lazarte, sin sanción En lo que va del 2026, la JNJ desestimó 11 denuncias presentadas en su contra Arias Lazate como integrante de una Sala Suprema.

Algunos fallos o decisiones de función: Entre sus sentencias figuran demandas vinculadas al régimen de tenencia de un menor, casaciones en las que se propone ante el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial el uso y aplicación del Plan de Parentalidad y del Coordinador Parental, como herramientas destinadas a hacer viable la aplicación del régimen de tenencia compartida en el Perú. En junio de este año encabezó una audiencia judicial de casación con fines de desarrollo de doctrina jurisprudencial en materia de tenencia compartida de menores (Ley n.° 31590) que aún se encuentra al voto.

No se puede seguir “ilusionando” a la ciudadanía

El juez supremo titular, César Proaño, comentó a El Comercio que el próximo presidente del Poder Judicial (PJ) electo deberá buscar “objetivos medibles” en tres o cuatro meses, para luego buscar trabajar con el Legislativo para reformas normativas urgentes.

Estas reformas, indicó, deberían priorizar que a la Corte Suprema -la instancia máxima del PJ- solo lleguen casos puntuales que requieran un pronunciamiento de este nivel, y para eso se tiene que reformar los otros órganos judiciales de instancia.

Por ejemplo, indicó, entre las “reformas procesales urgentes” está la aplicación del recurso de casación para restringir el uso de este mecanismo y la reforma de las competencias de las cortes superiores, juzgados especializados y juzgados de paz letrados.

“Esto implica que solo pocas causas, solo trascendentes, lleguen a la Corte Suprema. Esta posibilidad única de que se apele algo que realmente sea necesario apelar, porque ahora apelan de todo y quieren recurso de casación de todo; y ni siquiera queda en la Corte Suprema, tienen la posibilidad de interponer un recurso de amparo y sigue dando vueltas. Se trata de gente humilde muchas veces, pero que le conviene a la gente que quiere sus procesos ”, sostuvo.

De otro lado, el magistrado supremo consideró necesario que los grandes cambios deben pasar por la reforma de la Ley Orgánica del PJ y del Código Procesal Penal. Estas, dijo, deben “iniciar desde ya” y se pueda tener una legislación macro que conduzca a un nuevo Poder Judicial.

El magistrado cuestionó que dentro del PJ se siga insistiendo en algunos programas que no dan resultados efectivos en la lucha contra la criminalidad. En este caso, cuestionó las Unidades de Flagrancia y el poco impacto que han tenido.

“Todos hablamos de las Unidades de Flagrancia, y esto viene desde hace tres gestiones ¿Puedes creer que un Poder Judicial apueste todo su prestigio penal a las Unidades de Flagrancia? Hay que sincerar qué puede dar las Unidades de Flagrancia y qué no puede dar. Si no está la fiscalía allí, en esos módulos, es imposible que esas unidades funciones. Pero ya ves a Tomás Aladino Gálvez, fiscal de la Nación, pidiendo dinero para la remuneración de sus fiscales. Si no tiene para eso, cómo puedes exigirle lo otro. Cómo podemos seguir ilusionando a la ciudadanía de que con las Unidades de Flagrancia vamos a combatir seriamente este tema (criminalidad), eso es imposible, por tanto hay que sincerar”. César Proaño, juez supremo titular

Sumado a ello, el magistrado indicó que existe un “traslado de responsabilidad” de otras entidades, como el Ejecutivo y Legisladores, hacia el Poder Judicial, donde los justiciables buscan que se resuelvan sus problemas. Ello, dijo, inicia porque muchas veces se legislan beneficios que el Estado no puede cumplir y al final pasan al PJ y eso incrementa la carga procesal.

“Qué difícil es que le entregues al judicial la problemática que le corresponde al Ejecutivo en cuanto a seguridad, es un poder con tantas carencias, con un presupuesto con menos del 2%, es bien difícil, no juguemos a engañarnos más”, comentó.