En sesión de la sala plena, tres jueces supremos presentaron de manera oficial su candidatura a la Presidencia del Poder Judicial para el periodo 2027- 2028.

Se trata de Carlos Arias Lazarte, Ulises Yaya Zumaeta y Ramiro Bustamante Zegarra, quienes buscarán presidir ese poder del Estado en el próximo bienio.

#Importante En sesión de Sala Plena, tres jueces supremos presentaron de manera oficial su candidatura a la Presidencia del Poder Judicial para el periodo 2027- 2028: - Carlos Arias Lazarte - Ulises Yaya Zumaeta - Ramiro Bustamante Zegarra https://t.co/8JFfvhjpNH — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) November 26, 2026

Los tres postulantes expondrán sus propuestas y visión para la conducción de ese poder del Estado el próximo lunes 30 de noviembre, a las 14:30 horas, en sesión que será transmitida por la señal de Justicia TV.

El nuevo presidente del Poder Judicial reemplazará en el cargo a la jueza suprema titular Janet Tello Gilardi, quien encabezó el periodo de gobierno judicial 2025-2026.

El próximo jueves 3 de diciembre se elegirá al próximo presidente de la Corte Suprema de Justicia, que asumirá funciones a inicios del 2027.

Según el artículo 74 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el próximo titular de este poder del Estado es elegido por los jueces supremos titulares que conforman la sala plena.

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Si ninguno de los candidatos obtiene la mitad más uno de los votos de los electores, habrá una segunda votación entre los dos magistrados que hayan obtenido las mayores votaciones ese mismo día. Aquí, basta la mayoría simple.

Si persistiera el empate entre ambos candidatos, se designará al juez más antiguo, de acuerdo a la ley orgánica del Poder Judicial.