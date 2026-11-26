En sesión de la sala plena, tres jueces supremos presentaron de manera oficial su candidatura a la Presidencia del Poder Judicial para el periodo 2027- 2028.
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