Un panel de vidrio se desprendió de un ascensor exterior este martes 24 de noviembre e impactó contra las personas que transitaban por el emporio comercial de Gamarra, en el distrito de La Victoria, dejando varios heridos de consideración.

Según los videos difundidos en redes sociales, las víctimas recibieron el impacto en la cabeza y sufrieron cortes de consideración, siendo trasladadas de urgencia a un hospital cercano.

🚨 #RGreportes | La Victoria, Lima: Bloque de vidrio de ascensor se desprendió hiriendo a cuatro personas en Gamarraa. https://t.co/YcESZpEdMd — Roger García (@Aderly) November 24, 2026

El hecho ocurrió en el jirón Sebastián Barranca, frente a la galería Los Fabricantes. El panel de cristal que recubría el exterior del ascensor se desprendió por completo y cayó desde al menos cuatro a cinco pisos.

Las víctimas fueron auxiliadas por los transeúntes y miembros del serenazgo. Las víctimas presentaban cortes y la estructura del elevador quedó expuesta por completo tras el accidente.

Según informó ATV, varias personas fueron vistas en el interior del ascensor. Asimismo, otras fueron captadas barriendo los restos de vidrio en el exterior de la galería afectada.

No se han informado oficialmente las causas del desprendimiento ni las medidas que se adoptarán tras el suceso.