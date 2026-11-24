Un panel de vidrio se desprendió de un ascensor exterior este martes 24 de noviembre e impactó contra las personas que transitaban por el emporio comercial de Gamarra, en el distrito de La Victoria, dejando varios heridos de consideración.
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