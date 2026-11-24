El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta roja por el incremento de la temperatura diurna en Lima, proyectando valores máximos de hasta 32 °C hasta el sábado 28 de noviembre. La medida rige para la costa y la sierra del país, donde se prevén registros térmicos que irán de moderada a extrema intensidad en medio del contexto del fenómeno El Niño.

Este aviso meteorológico inicia el miércoles 25 de noviembre y se extenderá hasta el sábado 28 de noviembre. Durante estas jornadas, la costa centro, sector que comprende a la capital, mantendrá valores diarios que oscilarán entre los 25 °C y los 32 °C.

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Las temperaturas más elevadas en la capital se concentrarán en los distritos de Lima norte, como Carabayllo, Puente Piedra y Los Olivos, y de Lima este, como La Molina, Santa Anita y San Juan de Lurigancho. Según explicó Erickson Rojas, meteorólogo del Senamhi, la sensación térmica percibida por el cuerpo humano podrá incrementarse entre 3 °C y 4 °C por encima de los valores de los termómetros, alcanzando los 34 °C.

La entidad pronostica escasa nubosidad hacia el mediodía, condición ambiental que favorecerá un incremento directo en los niveles de radiación ultravioleta. Asimismo, se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 40 km/h por la tarde, además de un aviso de nivel amarillo con vientos de 32 km/h en la costa de Lima previsto para el miércoles 25 de noviembre.

Durante las noches, madrugadas y primeras horas de la mañana se registrarán niebla, neblina y lloviznas dispersas en los sectores próximos al litoral de la costa central. De forma complementaria, el organismo meteorológico no descarta la presencia de lluvias dispersas en zonas de la costa norte durante el periodo de vigencia del aviso.

El incremento de las temperaturas en Lima y Callao se encuentra directamente asociado al calentamiento del mar y a las condiciones del fenómeno El Niño Costero. El aviso institucional comprende a 22 departamentos del territorio nacional, entre los que figuran Áncash, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima y Piura.