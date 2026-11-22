El desenlace de “Grand Theft Auto VI” ha despertado todo tipo de teorías y dudas entre los jugadores desde el lanzamiento del juego. Lejos de resolverse con una simple elección de último segundo, el cierre de la historia de Jason y Lucía depende de cómo hayas jugado durante toda la campaña, desde la relación entre ambos protagonistas hasta su historial delictivo y el manejo de sus finanzas. Si quieres saber cuántos finales están confirmados hasta ahora en “GTA 6” y qué requisitos exactos debes cumplir para desbloquear el mejor cierre posible sin arruinar tu partida antes del clímax, aquí tienes la guía completa pero ojo, está llena de spoilers.

“The End of the Road”: el punto de no retorno de “GTA 6”

El cierre de la historia de “Grand Theft Auto VI” se activa en la misión “The End of the Road”, al final del capítulo 5. Desde el momento en que arrancas este tramo, el juego bloquea tu historial y toma en cuenta todo lo que hiciste antes como definitivo.

En medio de esa misión, el avance te lleva a un control policial en un puente donde debes tomar una decisión clave entre dos rutas:

Swim for It: abre distintas variantes del desenlace según cómo haya evolucionado tu partida.

abre distintas variantes del desenlace según cómo haya evolucionado tu partida. No Surrender: nunca conduce a un buen final.

Como pista práctica al arrancar la elección “Swim for It”, si la primera línea de diálogo de Jason es “no saques el arma”, vas bien encaminado hacia el mejor final; si pronuncia otra cosa, el cierre tomará otro rumbo.

Los 4 sistemas que definen el desenlace de tu partida

Más allá de un único giro en el último minuto, el final de “GTA 6” se construye con cuatro variables que pesan de forma distinta sobre Jason y Lucía:

Relación entre Jason y Lucía: se mide en cuatro etapas que suben al hacer citas, compartir actividades, enviarse mensajes, caminar cogidos de la mano y pasar tiempo juntos fuera de las misiones.

se mide en cuatro etapas que suben al hacer citas, compartir actividades, enviarse mensajes, caminar cogidos de la mano y pasar tiempo juntos fuera de las misiones. Perfil criminal de cada protagonista: refleja qué tan contenido o desatado has sido a lo largo del juego, empeorando con muertes de civiles, caos excesivo y ciertas decisiones de la trama.

refleja qué tan contenido o desatado has sido a lo largo del juego, empeorando con muertes de civiles, caos excesivo y ciertas decisiones de la trama. Ahorros familiares en BuckMe: corresponde a la cuenta conjunta dentro de la aplicación BuckMe, cuyo tope es de 2.000.000 de dólares. Solo se contabiliza el saldo guardado ahí, por lo que no entran ni el efectivo que lleves encima ni el dinero de las cuentas personales de Jason o Lucía.

corresponde a la cuenta conjunta dentro de la aplicación BuckMe, cuyo tope es de 2.000.000 de dólares. Solo se contabiliza el saldo guardado ahí, por lo que no entran ni el efectivo que lleves encima ni el dinero de las cuentas personales de Jason o Lucía. Decisiones de la historia: elecciones puntuales de la campaña que también influyen en el resultado y que aún concentran menor documentación pública.

Niveles de relación entre Jason y Lucía

Running on Empty: relación rota, el escalón más bajo.

relación rota, el escalón más bajo. Partners in Crime: vínculo centrado únicamente en ser socios.

vínculo centrado únicamente en ser socios. Crazy in Love: etapa de enamorados.

etapa de enamorados. Hot Together: nivel máximo y requisito indispensable para aspirar al mejor final.

Cómo conseguir el mejor final: “Happily Ever After”

El desenlace más buscado es “Happily Ever After”, donde Jason y Lucía logran sobrevivir, recuperan su libertad y siguen adelante juntos junto a su hijo Tomás. Para alcanzarlo, debes cumplir con estas condiciones:

Relación: al máximo, en el nivel Hot Together .

al máximo, en el nivel . Perfil criminal: en Profesional tanto para Jason como para Lucía.

en tanto para Jason como para Lucía. Ahorros familiares: los 2.000.000 de dólares completos en la cuenta conjunta de BuckMe.

los completos en la cuenta conjunta de BuckMe. Decisión en el puente: elegir Swim for It durante el control policial.

Qué pasa si te faltan ahorros: el final de la cárcel

Si llegas con la relación al máximo pero no reúnes los 2.000.000 de dólares completos en los ahorros familiares, la historia cambia. En este escenario agridulce, Jason termina en prisión y Lucía queda libre junto a Tomás, cerrando la partida con ella visitándolo tras las rejas. La diferencia clave frente a “Happily Ever After” está en haber acumulado o no todo ese dinero en la cuenta familiar.

Finales malos, rutas violentas y rumores en redes

No todos los caminos permiten un cierre favorable. Si optas por No Surrender y decides plantar cara en el control del puente, la partida desemboca en un desenlace estilo Bonnie y Clyde en el que Jason y Lucía mueren juntos sin rendirse.

Por otro lado, el perfil criminal abarca desde Profesional y Reincidente hasta Violento, Psicópata e Irredimible. Si el perfil de algún protagonista alcanza Psicópata o Irredimible, los finales buenos quedan bloqueados sin importar que tengas el dinero completo o la relación en Hot Together, empujándote hacia finales violentos.