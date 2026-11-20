Llueve en el condado de Leonida y las gotas se quedan sobre la pantalla del celular de los protagonistas. El barro se pega a los zapatos y se acumula bajo los autos. Así es el lugar ficticio inspirado en Florida donde Rockstar Games ambientó “GTA 6″. Vice City es su ciudad más reconocible, pero solo una de sus seis regiones, en el mapa más grande que el estudio ha creado, de aproximadamente el doble del tamaño del su juego anterior.

El realismo es lo primero que sale a la vista. Se habla del mundo digital más impresionante que se haya construido, de un juego hecho al detalle y que no decepciona tras varios años de expectativa. En su haber también tiene voces conocidas del mundo musical como Bad Bunny, RaiNao, Romeo Santos, Rauw Alejandro, entre otros. En total se suman 34 canciones originales y la radio del juego reúne al menos 20 emisoras de géneros que van de la música latina al country, el rock, el metal, el hip-hop, el pop, el jazz y la electrónica.

Con ese pulso, “GTA 6″ dejó de ser solo un juego para volverse un acontecimiento cultural, de esos que reordenan la agenda. Las cifras acompañaron. La preventa abrió el 25 de junio y en su primera semana juntó 180 millones de dólares, el mejor arranque registrado. Siete días antes del estreno ya superaba los mil millones.Esa expectativa se cocinó a fuego lento. Anunciado en diciembre de 2023, sufrió dos retrasos, y su primer tráiler superó los 250 millones de vistas mientras GTA V seguía en pie. Hasta que, trece años después de aquella entrega, está disponible desde ayer a las 00:00 horas.

El estado se divide en seis regiones, entre ellas los Leonida Keys, Grassrivers, Port Gellhorn y Ambrosia, y el clima cambia según la zona, con tormentas tropicales y huracanes. (Foto por VOLKAN FURUNCU / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP)

Un día de GTA

Y entonces el mundo se sentó. A lo largo del planeta se registraron pedidos de días libres para el jueves, con 32% más que en el mismo día del año anterior. En Italia casi se duplicaron, con 91% más; India sumó 60% e Irlanda 57%. España llegó a 44%, el Reino Unido a 42% y Portugal a 39%. Muchos estiraron el jueves hasta el viernes para que el fin de semana también entrara en el juego.

La fiebre cruzó fronteras y uniformes. En Estados Unidos se habló de hasta 12,5 millones de empleados dispuestos a pedir vacaciones, mover horarios o alegar enfermedad, y un batallón del Ejército en Fort Stewart ofreció cuatro días de descanso a quien renovara su alistamiento. Colegios del Reino Unido y Canadá armaron planes de contingencia. Logitech regaló un día pagado a sus 7.000 empleados, y hubo fans que cambiaron su dirección a Nueva Zelanda para jugar primero.

La nueva entrega está protagonizada por Jason y Lucía, dos personajes que recorren Leonida mientras el juego mezcla acción, humor y consecuencias más realistas que las de entregas anteriores. (Foto de Beata Zawrzel / NurPhoto vía AFP) / BEATA ZAWRZEL

¿Por qué tanto afán? Porque “GTA 6″ funciona como medida del presente. Así como “Avatar” convenció a medio mundo en 2009 de ir a una sala para ver hasta dónde había llegado el cine en cuestiones tecnológicas, este juego repite el gesto con el videojuego: cientos de personajes a la vez en una playa, hidrodeslizadores que dejan estelas creíbles, reflejos en los charcos tras la tormenta.

Basta mirar atrás para entender el salto. La saga nació en 1997 con diseños diminutos vistos desde arriba y dio el gran salto al 3D con GTA III. En 2002, Vice City cabía en unos nueve kilómetros cuadrados y el agua era de una textura plana. Hoy, en Leonida, cada hoja proyecta su sombra y el agua devuelve reflejos creíbles. Quizá por eso esta semana la realidad aceptó dar un paso al costado.