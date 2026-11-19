El estreno mundial de “Grand Theft Auto VI” este jueves 19 de noviembre de 2026 vino acompañado de una ola de cifras millonarias. El videojuego ya había superado los 1.500 millones de dólares únicamente en preventas, antes siquiera de que se habilitaran sus servidores a nivel global.

Las cifras reales de la preventa de “Grand Theft Auto VI”

De acuerdo con los informes de seguimiento de mercado publicados por la consultora Sensor Tower y recogidos por medios financieros como Forbes, “Grand Theft Auto VI” rompió todos los récords comerciales del entretenimiento antes de debutar oficialmente en tiendas:

Corte a dos días del lanzamiento: Para el 17 de noviembre, el videojuego ya acumulaba 1.540 millones de dólares generados a partir de 15,88 millones de copias reservadas de forma anticipada.

Para el 17 de noviembre, el videojuego ya acumulaba generados a partir de reservadas de forma anticipada. Cierre previo al estreno: En las horas previas a su salida mundial del 19 de noviembre, el volumen de reservas trepó hasta rondar los 1.650 millones de dólares (cerca de 17 millones de unidades ).

En las horas previas a su salida mundial del 19 de noviembre, el volumen de reservas trepó hasta rondar los (cerca de ). Dominio por plataforma: El reparto de estas reservas reflejó una clara inclinación hacia la consola de Sony, con un 75 % de las compras registradas en PlayStation 5 y un 25 % en Xbox Series X|S.

El reparto de estas reservas reflejó una clara inclinación hacia la consola de Sony, con un de las compras registradas en PlayStation 5 y un en Xbox Series X|S. El factor Edición Ultimate: Uno de los motivos por los que la recaudación escaló tan rápido es que cerca del 87 % de los compradores anticipados eligieron la Edición Ultimate (valorada en 99,99 dólares) por encima de la Edición Estándar (79,99 dólares).

¿De dónde salió la cifra viral de los 5.200 millones de dólares?

La confusión que circula en redes sociales responde a una mezcla de plazos en los reportes de los analistas. Los 5.200 millones de dólares no corresponden a ventas confirmadas de las primeras 24 horas, sino al escenario máximo de proyección calculado por firmas de análisis como Newzoo para el cierre de toda su primera semana en el mercado.

Por el momento, Take-Two Interactive —empresa matriz de Rockstar Games— todavía no emite el comunicado oficial con el balance definitivo del día de lanzamiento. Sin embargo, al sumar las ventas registradas durante la jornada inaugural a la base de 1.650 millones de las reservas, las estimaciones sitúan el acumulado inicial en torno a los 1.840 millones de dólares y 19 millones de copias.

La comparación directa con el estreno de “GTA V”

Para dimensionar el salto comercial que representan las preventas de “Grand Theft Auto VI”, basta con revisar los registros oficiales de “GTA V”, que desde septiembre de 2013 ostentaba el récord Guinness como el debut más lucrativo en la historia de los videojuegos.

Recaudación antes de salir (Preventas) Incluida en el reporte inicial Entre 1.540 y 1.650 millones de dólares Ingresos al cierre del Día 1 815,7 millones de dólares 1.840 millones de dólares (preventas + Día 1) Unidades iniciales 11,21 millones de copias 19 millones de copias (preventas + Día 1) Tiempo para alcanzar los 1.000 millones 3 días en el mercado Superado antes del lanzamiento oficial

Con una calificación perfecta de 99 sobre 100 en Metacritic que respalda su debut, “Grand Theft Auto VI” demuestra que el verdadero hito de su estreno no necesita cifras exageradas: haber superado los 1.500 millones de dólares antes de abrir sus puertas al público ya lo coloca en una categoría comercial inédita dentro de la industria.